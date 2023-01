Ya no es tabú | Todo lo que necesitas es una aplicación y convertirte en un gurú del sexo.

El sexo sigue siendo un tabú para muchas personas y es difícil hablar de ello abiertamente, ¡pero ahora puedes saberlo todo gracias a tu teléfono y una aplicación!

Hablar de sexo y de las propias experiencias nunca es fácil, aunque estemos charlando con nuestro mejor amigo o con alguien de confianza. Especialmente en Italia con respecto a la cultura sobre este tema todavía somos muy cerrados, e incluso si estamos hablando de jóvenes o preadolescentes que a menudo son excluidos de la esfera sexual en un intento de protegerlos, pero en realidad debería ser lo contrario

La educación sexual es quizás uno de los aspectos más importantes a aprender y aprender para un niño o niña preadolescente que, gracias a Internet, se encuentra descubriendo ciertos temas de forma independiente, pero al mismo tiempo está expuesto a muchos riesgos que se pueden evitar. . Educación saludable e importante dentro de las escuelas. Los niños de 12/13 años en adelante deben apoyarse necesariamente en medios externos para comprender el sexo en todos sus aspectos.

El sexo e Internet no siempre son una mala combinación

Cuando pensamos en “sexo” en Internet, lo primero que nos viene a la mente es claramente la industria de la pornografía, que puede representar un peligro para los niños y adolescentes que ya tienen acceso a Internet desde una edad temprana y seguramente no lo es. es la manera correcta y correcta de hacerle entender temas sexuales Aunque solo sea de manera teórica. Sin embargo, esto no significa que tengamos que mantener a nuestros hijos alejados de Internet, porque también existen soluciones muy útiles para combinar negocios con placer.

No hay educación sexual en las escuelas: ¡la alternativa es esta app!

Ante la falta de educación sexual en las escuelas, y si no queremos ser padres para explicar ciertos temas a nuestros hijos porque son difíciles de explicar o nos da vergüenza, aquí viene la tecnología que no siempre es mala para los más pequeños. De hecho, un sistema creado gracias a una aplicación capaz de responder a todas las preguntas relacionadas con el sexo: una manera muy agradable de satisfacer todas las curiosidades de los más pequeños, pero también para los mayores que buscan respuestas donde no las encuentran.

Pregunte y le responderá: la aplicación que responde a todas sus preguntas

Es una aplicación totalmente gratuita y es tan popular que es posible que ya la tengas en tu teléfono móvil: estamos hablando de eso cable, la app de mensajería que cada vez más gente prefiere WhatsApp por la gran cantidad de funciones que tiene. Además de los canales, otra gran característica de Telegram es “bot“, o ciertas conversaciones que funcionan a través de comandos y se pueden utilizar en muchas posibilidades, como responder a las preguntas de los más curiosos.

el robot se llama EdSexBOT Se puede encontrar fácilmente escribiendo el nombre en la barra de búsqueda de la aplicación Telegram. Es un proyecto completamente italiano creado por Social Impact Designer Jorge Gaudio, que quería crear un lugar donde todas las personas pudieran saciar su sed de información sobre el tema del sexo. Sin embargo, no estamos hablando sólo del acto práctico del sexo, sino también de Fertilidadyo riesgos y enfermedadesY prohibición Y también Leyes y reglamentos relativos a la esfera y las relaciones sexuales: En definitiva, las preguntas que una persona se hace todos los días y no sabe a quién preguntar y dónde preguntar, la solución es precisamente este robot.