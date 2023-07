F1 Austria, clasificación de la carrera: Verstappen codicioso, Leclerc 2º | FP – resultados

F1 Austria, clasificación de la carrera

POS. piloto un equipo aparece Deportación / Retiro gpv 1 METRO. Verstappen Toro rojo 71 1:25:33.607 1:07.012 2 C. Locklear ferrari 71 +5,155 3 calle. Pérez Toro rojo 71 +17,188 4 C. Sainz ferrari 71 +21,377 5 a. norris McLaren 71 +26,327 6 F. alonso Aston Martin 71 +30,317 7 a. hamilton mercedes 71 +39,196 8 gramo. russell mercedes 71 +48,403 9 s. Coqueto Alpes 71 +57,667 10 a. pasear deambular Aston Martin 71 +59,043 11 a. Albón williams 71 +69,767 12 Y el. o con Alpes 70 +1 turno 13 a. Sargento williams 70 +1 turno 14 gramo. Chu Alfa Romeo 70 +1 turno 15 No. De Vries toros alfa 70 +1 turno dieciséis Quinto. potasa Alfa Romeo 70 +1 turno 17 o. Platos McLaren 70 +1 turno 18 s. tsunoda toros alfa 70 +1 turno 19 k Magnussen haas 70 +1 turno 20 No. hulkenberg haas 13 Problemas con el motor

F1 Austria, Informe de carrera

Ahora máximo Verstappen es imbatible Y el holandés lo confirma también en Austria, donde empezó bien, marcó una vuelta rápida tras otra y se llevó su quinta victoria consecutiva, la séptima en 2023 considerando solo el Gran Premio. La sintonía entre el holandés y el RB19 se traduce en un desnivel de 24 grados -antes de la última parada- en el Charles Locklear Y plantarse tranquilamente en la penúltima vuelta para arrebatarle la vuelta rápida a manos de Sergio Pérez, pese a la resistencia del equipo: El canibalismo es típico de los héroes de Super Maxque superó a Ayrton Senna en número de victorias en la Fórmula 1 (42-41) y partió en pos de Alain Prost, que acabó cuarto en el ranking histórico 51.

Locklear Estrellas en una carrera sólida, pero noNo puede hacer nada contra la superioridad de la manada del oponente.. Así como Carlos no puede hacer nada en la final Sainz Contra el regreso de Sergio Pérez, Saltó del decimoquinto al tercer lugar. Excelente carrera para los dos pilotos de Ferrari que se llevaron a casa el mejor resultado posible: lamentable para el español, que sin los cinco segundos de penalización por adelantamiento límites de la pista El mexicano peleará en el podio.

Gran carrera para Lando norris, que lleva a McLaren a los cinco primeros exactamente nueve meses después del último. Luego las grandes decepciones del día: Aston Martin y Mercedes. Fernando Alonso es sexto y aún no ha subido al podio, por delante de Lewis Hamilton con cinco segundos de penalización. límites de la pista. George Russell, Pierre Gasly y Lance Stroll cerraron la zona de puntos.

F1 Austria, retransmisión en directo de la carrera

futuras citas

La Fórmula 1 volverá a la pista el próximo fin de semana: la carrera tendrá lugar en Silverstone, donde Red Bull volverá a ser el favorito, dada la formación del histórico circuito británico y sus famosas curvas. Para la carrera de la próxima semana, Mercedes ofrecerá una serie de mejoras, que podrían ayudar al equipo con sede en Brackley a defender el segundo lugar en el Campeonato de Constructores. El fin de semana comenzará a las 13.30 horas del viernes con PL1, a las 17 PL2. El Campeonato FP3 está programado para comenzar el sábado a las 12:30, con la calificación a partir de las 16:00 y el Gran Premio comenzará el domingo a las 16:00.