“¡No hay mejor lugar para ser futbolista que el Napoli! Todos me respetan…”

Víctor Osimhen Habla de su ambición la temporada pasada, pero sobre todo le envía mensajes importantes al Napoli en una entrevista reportada por el portal nigeriano Soccernet.ng: “Ganaste uno de los títulos más prestigiosos del mundo, la Liga Italiana, y lo lograste. con un club, que tiene gente que aprecia cada pequeña cosa que haces por ellos”. “Ganar el Scudetto fue algo importante para mí, así como cualquier otro trofeo que se presente, como la Liga de Campeones o la Coppa Italia o lo que sea. Estoy orgulloso de ser el campeón italiano, es genial para mí”.

Mira hacia el futuro pues, porque la ambición es mayor que nunca.: “Ahora estoy trabajando duro para ganar más, y se puede decir que ahora soy adicto a los títulos. El scudetto fue mi primero. No puedo esperar hasta la próxima temporada para ganar más”.

Palabras de miel, las que dedicó rumbo a Nápoles. de lo contrario, Una verdadera declaración de amor. Lo cual en estos días, con un mercado abierto y posibles tratos monstruosos en camino, es más que solo una noticia:

“Nunca he visto una ciudad tan loca por el fútbol como los napolitanos. Tienen un amor increíble por todos los jugadores, donde quiera que vaya. Soy respetado. Por alguien que usa una réplica de mi máscara. Se nota que he hecho un buen trabajo y lo que significo para ellos. Y para mí, no hay mejor lugar que este.

Estoy muy contenta de haber tomado esta decisión, fue la decisión correcta venir aquí. Alcanzar este tipo de grandeza es algo que me hará sonreír para siempre. Mis hijos y mis hijos se darán cuenta cuando nazcan que papá hizo algo extraordinario”.