“Estuvo en Forte dei Marmi para hacerse notar”.

Durante un episodio cinco de la tardey en el aire martes 4 de junio,También hablamos de la relación entre Chiara Ferragni Y Fedez, cuyos fósiles ahora son comunes. De hecho, desde que anunciaron oficialmente su separación, los dos no han hecho nada para ocultar cierta tensión entre ellos y en una cita vespertina en Canale 5, Myrta Merlín Explicó que la influencer fue detenida mientras se quejaba de su exmarido durante una llamada telefónica.

Si bien a Fedez se le ha visto deambular en las últimas semanas de un lugar a otro, también en compañía de posibles nuevos coqueteos, en lo que respecta a Chiara Ferragni, aunque se habla de amor en el horizonte, en realidad todo guarda silencio desde un punto de vista emocional. Punto de vista. Sin embargo, el fin de semana pasado, los dos estaban en Forte dei Marmi, claramente no juntos y la presencia del rapero habría molestado un poco a la empresaria, quien de hecho se habría quejado del incidente en una llamada telefónica, según contó Mirta. Merlino a las cinco de la tarde. Luego la periodista reveló que una de sus fuentes escuchó a Ferragni hablar animadamente por teléfono:

Luego también intervino en el estudio un periodista que, sin embargo, quiso resaltar cómo Fedez es quien actualmente hace hablar de él, a pesar de los comentarios que no faltaron también por parte del influencer y que por parte de ambos indicarían. Actitud “infantil”, no alimentarán los chismes. De hecho, el periodista dijo:

Por supuesto, no hay coincidencias, una sigue a otra. Entonces hay que decir que para el típico milanés lo normal es ir a Forte dei Marmi en su primer fin de semana decente. Entonces puedo decir que -siendo periodista- me contaron cosas y me dijeron que ella no tenía un nuevo amor. Tiene una gran amiga que la ayuda y estuvo con ella en Forte dei Marmi. La gente quiere verlos juntos de nuevo. Supongamos que existe el síndrome de Al Bano y Romina.