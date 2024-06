Gran Hermano, la verdad de Nicole Murgia sobre Eduardo

Para Gran Hermano, las luces se vuelven a encenderu serie de relaciones discutidas. La ex competidora de GFVip Nicole Murgia ha estado en el centro de una tormenta mediática luego de que surgieran rumores sobre su presunto coqueteo con Eduardo Sanson. El exnovio de otro concursante del programa., Anita Olivieri. Mientras Nicole decidía aclarar este asunto, Anita criticó duramente a su ex amante, negando cualquier posible acercamiento y señalándolo con el dedo.









Palabras de Nicole Murgia, ex concursante de Gran Hermano

La noticia del presunto coqueteo entre Nicole Murgia y Eduardo Sansón se difundió rápidamente en las redes sociales. Muchos especularon que fue una invención. Orquestado para alimentar los chismes.

Sin embargo, en una entrevista con el programa de radio de Nicole Murgia Quería acabar con todas las especulaciones.Reveló la verdad sobre su relación. El locutor de radio informó que Nicole se sintió muy insultada por las insinuaciones sobre ella y decidió aclarar la situación.





“Nicole Murgia, la conozco y sé que es una persona respetable. Sentí que ella estaba muy frustrada, y si quisiera chismear ahora estaría aquí viviendo con nosotros para hablar de lo que pasó. No quería hacerlo porque se sentía muy mal por las palabras que tenía que escuchar. Quiere proteger lo hermoso que tiene ahora, sin importar los chismes que uno quiera o no quiera explorar.” estos mencioné las palabras Por el presentador.









No hay flashbacks entre Edoardo Sansone y Anita Olivieri

La confirmación del presunto coqueteo entre Nicole y Edoardo ha arrojado nueva luz sobre la situación entre Edoardo y Anita Olivieri. joven rumano De hecho, lo anunció en un comentario de Instagram.: “No he sabido nada de la persona de la que hablas desde el 10 de septiembre y nunca he visto los polos. No vi nada más hasta el momento en que le escribí para informarle de los asuntos legales (…) Desafortunadamente, tiene un pasado que no le permite difundir más tonterías que las que hace entre la gente que encuentra talento en Wish”.

Además de, Habló abiertamente sobre su relación con Alessio FalconeAdmiten que su separación no fue fácil. ““No utilizo personas. Lo intentamos. Al final (…) no ha sucedido nada extraordinario que no les haya ocurrido ya a miles de millones de personas durante miles de años.”. Luego señala a Eduardo y agrega: “Nota: Como mucho debería olvidarse de mí.“.