La reacción de Barbara D’Urso tras las palabras de Pier Silvio Berlusconi

Barbara Durso publicó una historia de Instagram la tarde del miércoles 5 de junio con la leyenda: “Hay cosas que realmente te hacen reír”. La hipótesis es que respondió a Pier Silvio Berlusconi.

Bárbara Durso Publicó una historia de Instagram la tarde del miércoles 5 de junio con la frase: “Hay cosas que realmente te hacen reír”. Es difícil no imaginar a qué podría referirse. en “¿La extrañé? Desde el punto de vista del rating, no. Pero no lo digo contra D’Urso, lo digo de una manera completamente objetiva. Desde un punto de vista personal, tengo que decirle a la La verdad. No tengo nada en contra de Barbara. Lamento que se haya convertido en un caso escrito.” Hablando de eso, fue una elección televisiva mediocre, pero les deseo todo lo mejor”.

Historia de Instagram de Barbara D’Urso

“Hay cosas que te hacen reír mucho”. Detener. Una historia tiene esta frase escrita. Esto podría ser una reacción directa a lo ocurrido por la mañana en la Colonia Monzese. Las principales cuentas X relacionadas con la televisión no dejaron de señalar la coincidencia. ¿Es una respuesta… desde el corazón?

A las cinco de la tarde otra vez Mirta Merlino

Barbara D’Urso dejó Mediaset en diciembre, cuando su contrato expiraba, pero en realidad ya había dejado Mediaset Projects al final de la última temporada televisiva. De hecho, Pomeriggio Cinque fue asignado a Myrta Merlino en septiembre de 2023 y, como explicó esta mañana Pier Silvio Berlusconi en la rueda de prensa, la ex periodista de La7 volverá a estar presente en la franja vespertina de la principal cadena Biscione. Por ahora, Barbara D’Urso también estará fuera de la próxima temporada televisiva. El nuevo paso de la ex periodista es el nuevo perfil en TikTok: “Lo estudié y me dije: me mudo allí”.