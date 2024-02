eShop: Muchos juegos de Nintendo Switch están rebajados con la oferta “The FunContins”.

Ahora sigoTienda online de Nintendo Switch el Vendiendo “La Diversión Continúa”.que ofrece cientos de juegos de consola portátil con hasta un 70% de descuento.

Las promociones incluyen algunas excelentes exclusivas de Nintendo Switch, como Kirby and the Lost Earth, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 y New Super Mario Bros. U Deluxe, que se ofrece a 39,99€, con un 33% de descuento sobre el total.

También hay una gran selección de juegos de terceros. De entre todo esto, destacamos EA Sports FC 24 a 17,99 €, Dragon Ball FighterZ a 9,59 € y Hades a 12,49 €.