Xbox: Fable, Contraband, Banjo-Kazooie y el juego de software de identidad están en el centro de los últimos rumores

También se incluye entre varios juegos en desarrollo por los equipos de Xbox. mito , el tan esperado juego de rol. ¿Cuándo estará listo? No tenemos confirmación oficial, pero el filtrador NatetheHate (que tiene un historial que no siempre es positivo) menciona que el período de lanzamiento esperado por parte del equipo es 2025. Además, agrega que Contrabando Podría llegar este año, aunque no lo cree mucho. Agrega que también software de identificación Se ejecuta en un juego desde una IP conocida, mientras que el juego es de… Banjo-Kazooie Se reinició el desarrollo.

Contrabando Otra exclusiva de Xbox, este es un juego de atracos cooperativo de Avalanche Studios (no confundas Mad Max, Just Cause 4 y Rage 2 con el estudio Hogwarts Legacy Avalanche Software). Se anunció en 2021 y no se ha sabido mucho de él desde entonces.