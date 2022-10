Silent Hill Transmission, todo lo que Konami anunció durante la transmisión en vivo

Simplemente terminó con un giro allí. Transmisión silenciosaO la conferencia en la que Konami reveló el futuro de la popular serie de terror (mirando al pasado). Esta novedad, además de los juegos, se debe a que la editorial japonesa publicó el video completo sin simular una transmisión real. Pero resumamos todo lo que se anunció durante la Transmisión de Silent Hill.

Sin embargo, en cualquier caso, la primera sorpresa fue el anuncio oficial de un remake de Silent Hill 2, quizás uno de los capítulos más queridos de la saga. El juego será exclusivo de la consola PlayStation 5, pero también llegará a PC y 12 meses después a otras plataformas. Varios de los creadores originales del juego participaron en el desarrollo, como el compositor Akira Yamaoka, que revisó la banda sonora hace 20 años, el productor Motoi Okamoto y el artista conceptual Masahiro Ito.

Este gran equipo colabora con Bloober Team, el desarrollador polaco famoso por Layer of Fear y The Medium. Bloober promete recrear el clásico Silent Hill 2 en una forma moderna, no solo en gráficos, sino también en mecánicas de juego.

Tal como predijeron las filtraciones de la tarde, Silent Hill 2 Remake no es el único juego nuevo de la serie. Annapurna Interactive, una de las editoriales más importantes del momento, está trabajando en una experiencia de terror que pasará a formar parte de la histórica marca japonesa: Caída de la ciudad de Silent Hill. El juego fue creado por No Code, o quienes desarrollaron Observer y Stories Untold, un juego ambientado en los años 80, al menos en los televisores CRT que se ven en la película.

En este caso, se trata de un juego original que los creadores llaman terror psicológico.

El equipo con Annapurna y Blooper no son los únicos cooperar Lo que Konami está pensando. De hecho, la editorial japonesa busca establecer otras asociaciones de calidad como esta para expandir la marca Silent Hill.

En cambio, el productor Rui Naito quería hablar sobre eso.adaptación cinematográfica De la serie que muestra el tráiler de Return to Silent Hill. El proyecto está en manos de Victor Hadid, quien produjo las películas anteriores, así como las películas de Resident Evil. Por otro lado, el director será Christoph Gans, el director de la primera película. “Va a ser una gran película”, declararon los productores. Sin embargo, el casting y la producción aún no han comenzado.

Entonces es hora de algunos artículos de marca, como la estatua de la pirámide roja a escala 1:6 creada en colaboración con Masahiro Ito, la estatua de James Sunderland, la estatua de María y finalmente la estatua del final secreto de SH2 llamada “Inu-End”. También hay un desfile emergente para Nurse Bubble Head y un diorama de escena de ascensor con Maria y Red Pyramid Thing.

No se puede perder un conjunto patinetas Las camisetas y gorras están disponibles en Konami Store.

Nos dirigimos a Jacob Novak, CEO de ginvid, que introdujo una especie de serie interactiva dedicada a Silent Hill: Ascension. Una experiencia que llegará en 2023 y que se podrá vivir online con amigos. Una historia interactiva en la que se deben tomar decisiones y pagar las consecuencias.

En conclusión, Silent Hill Transmission Konami mostró un tráiler de Silent Hill f, un nuevo juego de la serie. ¿Qué significa F, cinco o 5? Todavía sabemos un poco sobre Silent Hill F, excepto que es algo inquietante, también gracias a la historia escrita por Ryukishi07, el diseño de personajes de Kera y la producción de Motoi Okamoto. Todo desarrollado por Neobards Entertainment.

¿qué piensas?