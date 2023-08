Super Mario Bros.! Wonder: se anuncia el estudio en vivo

jueves 31 de agosto de 2023 a las 16:00, Nintendo A.I directo Estudio dedicado a Super Mario Bros. Maravilla . Se llamará simplemente Super Mario Bros. Ultimate. Wonder y revelará todos los detalles del tan esperado regreso de Mario a las plataformas 2D.

Mario vuelve al 2D

¡En Super Mario Bros.! Wonder Mario vuelve a la tecnología 2D

Se han dado algunos detalles más sobre Super Mario Bros. Me pregunté hace algún tiempo por la calificación oficial de la ESRB. De hecho, se trata de detalles bastante obvios, como el hecho de que el enemigo principal es Bowser y que los personajes jugables provienen del universo Mario. De nuevo, la ESRB nos explicó que en el juego “nos encontraremos atravesando escenarios mágicos y fantásticos mientras saltamos sobre las cabezas de los enemigos, lanzándoles proyectiles y objetos o lanzando pequeñas bolas de fuego para sacarlos de la pantalla, mientras su jefe lucha”. “. Ofreciendo algunos de los desafíos más exigentes y situaciones diferentes”. En resumen, esperamos que Super Mario Bros. Wonder Direct pueda decirnos algo más interesante, o al menos no podamos resolverlo por nosotros mismos.

Por lo demás, te recordamos quesalida El lanzamiento del juego está previsto para el 20 de octubre de 2023 en Nintendo Switch.