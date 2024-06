Elodie se desenfrena con Iannone, el cuerpo desnudo y el primer beso.

Roma – queArtista más escuchado en radio y televisión En 2023 pero también estrella del pop italiano Con más de 2,3 mil millones de transmisiones: Elodie de Patrizi No quiere parar, ya que ahora ha alcanzado la cima del éxito. En una larga entrevista con la revista Vanity Fair. cantante Contó los aspectos más ocultos de su vida diaria: ¿Quién? desnudez Hasta el primer besopasando por detalles inéditos sobre la relación con Andrea Iannone.

Elodie: “Con mi cuerpo hago lo que quiero”

“La gente todavía se molesta porque me quito la ropa. Luego me quito la ropa un poco más“, confirma Cantante pop Que luego agrega: “Me quito la ropa para decir dos cosas. la primera: hago lo que quiero con mi cuerpoY no lo sexualizo aunque podría. Segundo: Llegará un momento en que se cansará de comentar que estoy en ropa interior y hablará de asuntos más importantes.“. elodie Luego revela:Las mujeres muchas veces tienen miedo de la forma en que uso mi cuerpo, que es una forma de libertad. No entienden la dignidad de mis elecciones.. Piensan que esto no deja lugar a las palabras, sino que soy un ser hablante. Mi deseo de usar mi cuerpo como Rafaela Cara me estaba dividiendo. Tuve que argumentar, en el ambiente en el que querían que me quedara, que me limito a hacer música ligera y ya está.“.

Elodie y su relación con Iannone: “Enamorada, soy sargento”

allá cantante También habla por sí solo. historia de amor Con el Motociclista Andrea Iannone: “¿Cómo estoy enamorado? Un poco censor, con mi pareja y con los chicos cercanos a mí. Por cada gesto que me hace hacer sonar la alarma sobre el patriarcado, exijo explicaciones: “¿Qué significa eso?” Estoy seguro de que sólo se puede corregir resaltando las actitudes equivocadas día tras día.“.