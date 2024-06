Pero María De Filippi no está.

¿Qué sucede cuando tomas el éxito de Amici y lo conviertes en un programa de variedades de varias noches con múltiples artistas amados por el público? Silvia Toffanen puede estar a punto de descubrirlo



Ricardo Greco Editor de red Se acercó al mundo editorial estudiando IED como editor de moda. Luego se especializó en comunicación digital, periodismo y nuevos medios en La Sapienza, en colaboración con algunos periódicos y gabinetes de prensa.

amigos Siempre ha sido un gran éxito televisivo, por lo que no sorprende que Mediaset quiera ampliar su alcance tanto como sea posible, incluso presentándolo en temporadas en las que no estará activo. Acabamos de elegir un nuevo ganador del concurso de talentos. Ni siquiera es momento de despedirse de la programación de este año con las habituales vacaciones de verano de 2024, de las que ya se habla. Su regreso en los primeros meses de otoño, Pero con un aspecto completamente nuevo respecto al que nos tiene acostumbrados Maria De Filippi. Este no es el formato en el que surgen jóvenes talentos que intentan alcanzar su sueño. Según lo que transmite Blog de televisiónun rumor explosivo que predice la posibilidad de que esto suceda Nuevo look para el concurso de talentos de Canale 5. De esto se trata.

El nuevo programa de variedades de Amici

El nuevo y audaz proyecto televisivo debería nacer de la filial Amici, junto a los rostros del programa junto a otros queridos artistas. La idea detrás de todo esto es sugerir un montón de Prime time el próximo otoño en Canale 5,En este momento debería haber al menos tres. En el programa previsto podremos ver algunos de Talentos que han surgido en los últimos años amigosOtros cantantes se unieron a ella. De la música country pop. Todo en una suerte de mix televisivo que reúne a niños que han abandonado el país. amigosjunto con otros cantantes italianos, proponen duetos y otras colaboraciones musicales que unen dos mundos. Canale 5 había pedido a Maria De Filippi que produjera algunos nuevos programas en horario de máxima audienciapara reforzar el Mediaset de los recientes fracasos, excluyendo las producciones de Fascino (María) que todavía avanzan sin problemas. La presentadora seguramente participará en la etapa de producción.Aunque sea porque es producto de un “niño” debido a su famoso talento.pero no participará directamente en la gestión.

Dor Amici, presentado por Silvia Tuvanen

De hecho, parece que al frente de este nuevo y ambicioso proyecto podemos ver un rostro muy cercano al CEO de Mediaset: su esposa. Por eso, el nuevo proyecto radiofónico contará con Silvia Tuvanen Participa en su gestión.Así, pasa de su rol habitual a… muy cierto, que aún puede seguir implementándose, una vez registrado. Habría sido la participación de María, por decir lo menos. Imposible, considerando lo ocupado que está cada temporada. Con sus diversos proyectos: desde hombres y mujeres a Tienes un nuevo correoObviamente, pasa por talentos como amigos Y Te lo merecesincluso programas de verano como Isla de la tentación. ¿Podrá este nuevo proyecto revivir los ratings algo decepcionantes de Channel 5?

También te puede interesar