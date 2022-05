Eleonora Padron, La historia del llanto “Te volveré a ver, mi historia no es esperanza, es convicción”

Eleonora Padron, estrella invitada de Italian Stories en Ray Ono, le reveló a Eleonora Daniele un momento dramático en su vida privada. La ex Miss Italia tuvo que enfrentar dos fuertes pérdidas que le dejaron una profunda cicatriz en el alma. Su padre, Adriano, y su hermana Nevis fallecieron en un accidente de tránsito: “Cuando pasan cosas así, de repente se nos da un poder increíble que nunca pensamos que teníamos. Quizás viene de aquellos que ya no están. En este camino, Faith me ha ayudado mucho, como creo que es”. aún no ha terminado, ya que creo que los volveré a ver algún día. Lo mío no es la esperanza, es la fe “.. Eleonora Padron se enteró de la repentina muerte de su hermana Neves cuando solo tenía nueve años, y ella misma le dijo al programa:

“Vi el sufrimiento de los padres y sufrí a través de sus ojos también. Desde que una de mis tías me contó lo que pasó, tuve que pasar por un cambio dentro de mí. Nadie quiere crecer rápido, pero tenía que hacerlo. “Tuve que madurar. A los veinte años fue muy difícil aceptar la muerte de mi padre: a esa edad uno entiende mucho y la figura paterna es una parte muy importante en la vida de la hija. Él era la vida para yo.”. En el famoso concurso de Miss Italia, Padrón participó en el homenaje a su padre. El locutor le reveló a Eleonora Daniele: “Quería que volviera a intentarlo en 2002, después de que ya lo había intentado a los 17. Me decía que ese año íbamos SalsomaggioreÉl me acompañará.

Lo hizo de la misma manera, de otra manera. Lo hace todos los días y me siento muy cerca de mi papá y mi hermana”.. en su libro, “Lo hice por ti”Eleonora Pedro confiando en su dolor y sus pensamientos: “Es un libro escrito en el espíritu, en el que simplemente cuento mi historia”.. En otra entrevista del pasado lanzada a los micrófonos Corriere della Sera La ex Miss Italia, una vez más respecto a sus pérdidas, admitió que siempre portaba una camiseta naranja de su padre, con la inscripción me amas: “Lo leí “Me amas”. De vez en cuando lo huelo, incluso si su olor se ha ido, pero lo siento de todos modos“.

