Alessandro Iannone está ausente en el estudio de Famous Island. ¿Por qué? /Carmen DiPetro…

Alessandro Iannone: la razón por la que estuvo ausente del estudio en Isola dei Famosi 2022

allá El vigésimo episodio de Al-Mashoor Island 2022 Ella fue la primera sin los intocables Alessandro Iannone, Lycia Núñez, Blind y Gwendalina Tavasi quien no aceptó la prórroga hasta el 27 de junio. Los cuatro ex Intocables ya habían regresado a Italia y el público esperaba verlos nuevamente en el estudio. De los cuatro, en particular, los fanáticos esperaban que Alessandro y Guendalina llegaran al estudio para una larga pregunta y respuesta con su madre Carmen Di Pietro y Eduardo Tavasi. Sin embargo, los cuatro concursantes de reality anteriores no estaban en el estudio y la audiencia se preguntó por qué.

Es posible que las ausencias en el estudio de Tavassi e Iannoni, así como las ausencias de Blind y Licia Nunez, se deban a la decisión de retirarse del juego. A diferencia de los que quedaron fuera del público, de hecho, automáticamente decidieron no aceptar la prórroga y muchos creen que el reglamento, en estos casos, no prevé su presencia en el estudio.

Alessandro Iannone, las primeras palabras de Carmen Di Pietro

Al igual que Guendalina Tavassi también Alejandro Iannone Seguí Cambia la apariencia de Edoardo Tavassi desde casa. Como un espectador cualquiera, se divirtió ante la vista de Carmen y Eduardo, quienes accedieron a afeitarse, para permitir que todos los marginados recibieran una maravillosa recompensa. Desde casa, Alessandro animó a su madre Carmen, expresando también su cariño por Eduardo.

“Dios mío, vamos mamá, quítatelos todos, desde el primer cabello hasta el último cabello. Ve y no dejes absolutamente nada atrás. Ahora ve con el corte en el medio y el golpe final. Encima de todo a fuerza cero! También está Alvin ayudándola, quiero que Edo se vuelva como Nicholas. ¡De todos modos, mamá y Edo te aman!Feliz Alejandro.

