El misterio de los gemelos idénticos con la misma mutación pero solo uno enfermo – Corriere.it

Los escaneos de las piernas de Cayetana en 2016 pueden ver que la mucosidad se convierte en hueso

Increíble historia contada El País quien también entrevistó al pediatra Federico Martinón Torres, lidera el equipo médico del Hospital Universitario de Santiago de Compostela tratando de entender por qué una enfermedad tan terrible se presentó en una niña y no en su hermana gemela. Hace año y medio pidió Cayetana y se la consiguieron Amputación de ambas piernas., ya petrificado, para hacerle más fácil su difícil vida. Los médicos están convencidos de que Celia guarda el secreto para tratar el estado de su hermana y hacen todo lo posible para encontrar pruebas y ayudar a Cayetana.

osteodistrofia progresiva

Las dos niñas, por una mutación genética, las tienen.Heterogeneidad ósea progresivaUno Una enfermedad extremadamente rara Que según los cálculos del médico americano Fred Kaplan , descubridor del trastorno hace treinta años, solo afecta a un centenar de personas en el mundo. Esta enfermedad es similar a otra patología inusual, la displasia miofascial progresiva o Síndrome de la persona de piedra. “Es el caso más grave que conozco”, dijo El País. Para Kitana, la enfermedad ha progresado dramáticamente. Un pequeño callo debajo del pie que quedó expuesto el viernes podría convertirse en una placa ósea el domingo. No hay tratamiento curativo ni preventivo., así como someterse a una cirugía en curso para extraer hueso nuevo. La mutación que afectó a las hermanas implica la pérdida de solo cuatro letras de los tres mil millones que componen el ADN: G, A, C y T, y las iniciales guanina (C₅H₅N₅O), adenina (C₅H₅N₅), citosina (C₄H₅N₃O) y timina (C₅H₆N₂O₂). Estas cuatro letras que faltan hacen que el gen funcione mal extensión GNAS, encargado de prevenir la formación de hueso en el lugar equivocado. Pero la terrible oleada de Celia no se manifestó.