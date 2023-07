Guerra de ucrania rusia, ultimas noticias hoy 17 de julio. directo

Un coro de críticas occidentales al anuncio del Kremlin de su falta de voluntad para extender el acuerdo del trigo, mediado por Turquía en ese momento. La Unión Europea condena la \”movimiento cínico\” de Moscú, y Estados Unidos sabe que los rusos detienen \”un acto cruel\”. “Millones de personas pagarán el precio”, dice la ONU, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleba, advierte: “Sin un acuerdo sobre el trigo, los precios subirán en todas partes”. Mientras tanto, Moscú no solo culpa al “régimen terrorista de Kiev” por el ataque de hoy al puente en Crimea, sino que también señala “la participación directa de los servicios de inteligencia y políticos estadounidenses y británicos”. Desde hoy y hasta el miércoles, el cardenal Zubi estará en Washington como enviado del Papa para hablar de la misión de paz en Ucrania, después de haber estado en Kiev y luego en Moscú en las últimas semanas.





","postId":"88d18b9d-0bf5-4b2b-9905-ac18558834cb"}],"publicaciones":[{"timestamp":"2023-07-17T21:58:00.125Z","timestampUtcIt":"2023-07-17 23:58:00+0200″,"altBackground":false,"title":"Questo liveblog finisce qui","content":"

Continua a seguire gli aggiornamenti su Sky TG24

“,”postId”:”b2644aa0-0cd1-473e-9ea5-245189b12133″},{“timestamp”:”2023-07-17T21:35:00.523Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 23:35:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:” Guerra Russia-Ucraina, scade oggi l’accordo sul grano. Mosca dice no alla proroga”,”content”:”

La Russia si è detta contraria all’estensione dell’intesa fino a quando non \”saranno soddisfatte tutte le condizioni\”. Nei giorni scorsi Putin ha sostenuto che la parte dell’accordo riguardante Mosca non è stata attuata. Portavoce Cremlino: \”Accordi del Mar Nero hanno cessato di essere validi oggi\”. Decisione notificata a Turchia, Ucraina, Onu. Condanna dell’Ue. Erdogan: \”Credo che Putin voglia che questo ponte umanitario continui\”. L’intesa è considerata cruciale per scongiurare una crisi alimentare mondiale,

“,”postId”:”218f9fcf-ea13-483b-8f91-134fdd56a41c”},{“timestamp”:”2023-07-17T21:15:00.829Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 23:15:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Guerra Ucraina, attacco al Ponte di Crimea: 2 morti e blocco del traffico. Cosa è successo”,”content”:”

Nella notte tra domenica e lunedì, due esplosioni hanno danneggiato la struttura. Morta una coppia che viaggiava in auto. Kiev conferma la responsabilità e fonti dell’Sbu dichiarano che il ponte “è stato attaccato con l’ausilio di droni di superficie”. Mosca parla invece di droni di tipo aereo e accusa Usa e Uk di aver guidato l’operazione. Adesso è in programma una riunione per la ricostruzione del ponte: parteciperà anche Putin e sarà \”mandata in onda\”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.

“,”postId”:”af01f555-eeca-448f-ba02-2c7ead207143″},{“timestamp”:”2023-07-17T20:50:00.961Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 22:50:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Guerra Ucraina, il cardinale Zuppi vola a Washington: prosegue la missione di pace”,”content”:”

Il presidente della Cei sarà a Washington da oggi e fino a mercoledì come inviato del Papa per discutere della missione di pace.

“,”postId”:”812a81f4-f3f6-4d62-b07f-b9e58fc8d1c7″},{“timestamp”:”2023-07-17T20:30:00.519Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 22:30:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Ucraina, attacco al ponte in Crimea, le immagini dei danni alla struttura. VIDEO”,”content”:”

È di almeno due persone morte il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute nella notte sul Ponte di Crimea. Si registra anche un ferito. Una delle campate della struttura è rollata e un’altra è rimasta danneggiata. L’entità complessiva dei danni causati, comunque, è ancora da verificare. Poco dopo l’attacco, diversi video hanno iniziato a circolare sui social con le immagini dei danni al ponte.

“,”postId”:”18855f83-b015-464d-af60-49cd3f496191″},{“timestamp”:”2023-07-17T20:29:01.624Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 22:29:01+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Zelensky: \”Attacchi terroristi russi non resteranno senza risposta\””,”content”:”

Ringrazio ognuno dei nostri soccorritori, ogni poliziotto, ogni volontario, ogni medico che salva la nostra gente dopo i bombardamenti russi. Gli attacchi terroristici di oggi nelle regioni di Sumy, Kharkiv, Donbass, Kherson e Zaporizhzhia non rimarranno certamente senza risposta da parte dei nostri soldati\”. Lo ha assicurato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio serale ripreso da Ukrinform.

“,”postId”:”78c0aaa9-efcb-4861-b863-22478f3943e2″},{“timestamp”:”2023-07-17T20:26:23.993Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 22:26:23+0200″,”altBackground”:false,”title”:” Zelensky: \”Intesa sul grano continui anche senza la Russia\””,”content”:”

\”L’accordo sul grano può e deve continuare a funzionare, senza la Russia\”. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio serale, riferisce Ukrinform, precisando che ne parlerà con il Segretario Generale delle Nazioni Unite e con il presidente turco Erdogan. \”La posizione dell’Ucraina è sempre stata e sarà la più chiara possibile: nessuno ha il diritto di distruggere la sicurezza alimentare di nessuna nazione\”.

“,”postId”:”cd41954b-dffb-4b48-8510-e0689f2bf1ee”},{“timestamp”:”2023-07-17T20:10:00.667Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 22:10:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Paura spionaggio, la Russia vieta l’uso di iPhone ai funzionari statali”,”content”:”

La Russia teme lo spionaggio e impone il divieto di utilizzo di prodotti Apple per attività lavorative perché “gli Usa possono intercettare chiamate”. È la risposta del Cremlino al crescente timore di spionaggio. Questo divieto riguarda migliaia di funzionari e dipendenti statali e rappresenta un’ulteriore mossa per contrastare la presenza della società di Cupertino sul territorio russo. Secondo quanto riportato dal Financial Times, gli esperti di intelligence russi sostengono che gli americani potrebbero utilizzare le attrezzature Apple per intercettare le comunicazioni telefoniche. Secondi il sevizio di sicurezza russo, diverse migliaia di iPhone con schede SIM russe e registrate presso le missioni diplomatiche di Mosca nei Paesi della NATO, nonché in Israele, Siria e Cina, sarebbero stati infettati da un software di monitoraggio che indicava la complicità di Apple con l’Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ma da Cupertino la notizia è stata smentita.

“,”postId”:”e4d62a73-08f9-46b4-a0a5-da1ce4fcaa7d”},{“timestamp”:”2023-07-17T19:50:00.594Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 21:50:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Prigozhin, gli affari milionari del capo della Wagner fra ristoranti e fake news”,”content”:”

L’uomo che oggi guida la brigata di mercenari che ha fatto tremare il Cremlino negli anni ha costruito una fortuna grazie al suo rapporto con il presidente russo, tanto da essere soprannominato “lo chef di Putin” per la sua redditizia attività di locali e catering. A lui viene attribuita anche la creazione di una “fabbrica di troll” dedita alla disinformazione sul web e considerata responsabile di interferenze nelle elezioni americane e di altri Paesi alleati. COSA SAPERE

“,”postId”:”423720fc-5b7e-4e87-acdd-266d7e0c7867″},{“timestamp”:”2023-07-17T19:30:00.016Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 21:30:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Lukashenko, chi è il presidente bielorusso definito “l’ultimo dittatore d’Europa””,”content”:”

Alleato di Putin e legato a doppio filo a Mosca da gas e elettricità, il padrone di Minsk era un semplice proprietario di fattoria prima di diventare capo di Stato nel 1994. Diverse le elezioni che gli sono state contestate anche se molte cancellerie europee lo hanno ricevuto con tutti gli onori fino alle elezioni nazionali del 2020, con manifestazioni di protesta sedate a fatica con l’aiuto russo. LA FOTOSTORIA

“,”postId”:”55aac3e9-88c3-4737-b047-eb1901fff661″},{“timestamp”:”2023-07-17T19:28:04.752Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 21:28:04+0200″,”altBackground”:false,”title”:” Casa Bianca: con Zuppi focus su bimbi e aiuti umanitari”,”content”:”

Joe Biden accoglierà alla Casa Bianca il cardinale Matteo Zuppi domani alla Casa Bianca. Lo conferma la portavoce Karine Jean-Pierre. Il presidente americano e l’inviato del Vaticano discuteranno della \”diffusa sofferenza causata dalla brutale guerra della Russia in Ucraina e degli sforzi degli Stati Uniti e della Santa Sede per fornire aiuti umanitari alle persone colpite\” nonche’ \”del rimpatrio dei bambini ucraini deportati con la forza da Mosca\”.

“,”postId”:”ce619fd8-c99c-4a3b-b1a7-eb685e991047″},{“timestamp”:”2023-07-17T19:27:01.216Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 21:27:01+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Meloni: \”Usare il grano come arma un’offesa all’umanità\””,”content”:”

La decisione della Russia di interrompere l’accordo del grano è l’ulteriore prova su chi è amico e chi è nemico dei paesi più poveri\”. Lo sottolinea la premier Giorgia Meloni, aggiungendo: \”Riflettano i leader di quelle nazioni che non vogliono distinguere tra aggredito e aggressore. Usare la materia prima che sfama il mondo come un’arma è un’altra offesa contro l’umanità\”.

“,”postId”:”3b6b7e50-6e61-4006-baba-f0ab28c71cfd”},{“timestamp”:”2023-07-17T19:25:40.914Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 21:25:40+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Casa Bianca: mossa Mosca su grano irresponsabile ,pericolosa “,”content”:”

\”Una decisione irresponsabile pericolosa che avrà conseguenze per milioni di persone vulnerabili nel mondo\”: così il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha definito la decisione di Mosca di non rinnovare l’accordo per l’export del grano dai porti ucraini. Kirby ha esortato la Russia a revocare la sua decisione.

“,”postId”:”b35a2f3a-5f0f-47d9-9e4f-c0602c03165b”},{“timestamp”:”2023-07-17T19:10:00.519Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 21:10:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Guerra in Ucraina, perché Medvedev è tornato a minacciare l’apocalisse nucleare”,”content”:”

Negli ultimi mesi di guerra si sente parlare di rischio nucleare. L’ultima minaccia in ordine di tempo arriva da Dimitry Medvedev, oggi vice Presidente del Consiglio di Sicurezza russo, da sempre al fianco di Putin, a cui ha tenuto il posto da Presidente quando la legge elettorale non consentiva allo zar di rinnovare il suo mandato. IL PUNTO

“,”postId”:”7f8c9a46-8d2f-42e6-8ffd-8621678f0e62″},{“timestamp”:”2023-07-17T19:01:49.046Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 21:01:49+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Kiev, \”russi hanno ammassato oltre 100mila soldati nell’area di Kupyansk\””,”content”:”

La Russia ha concentrato oltre 100mila soldati nell’area di Kupyansk e sta cercando di rompere le difese ucraine. Lo dichiara Serhii Cherevatyi, vice comandante per le comunicazioni strategiche del gruppo militare orientale ucraino. \”Il nemico ha concentrato un gruppo molto potente sulla direttrice Lyman-Kupyansk, con oltre 100mila soldati, oltre 900 tank ed oltre 370 Mlrs – ha detto – il nemico dispiega unità aviotrasportate, le migliori unità di fanteria motorizzata\”. E le forze russe \”ce la stanno mettendo tutta per rompere le nostre linee difensive, ma i nostri soldati rimangono saldi a tenere la difesa\”.



”,”postId”:”dddb4bfc-ea88-4f64-a2f2-154301d356a7″},{“timestamp”:”2023-07-17T18:51:01.085Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 20:51:01+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Nato condanna stop grano: \”Colpisce milioni di persone\””,”content”:”

\”Condanno la decisione unilaterale della Russia di ritirarsi dall’Iniziativa del grano del Mar Nero, nonostante gli sforzi del nostro alleato Turchia e dell’Onu. La guerra illegale della Russia contro l’Ucraina continua a danneggiare milioni di persone vulnerabili in tutto il mondo\”. Lo scrive in un tweet il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

“,”postId”:”79e36010-7991-4fb1-b472-1e4f6cb8834b”},{“timestamp”:”2023-07-17T18:50:30.005Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 20:50:30+0200″,”altBackground”:false,”social”:{“socialType”:”twitter”,”src”:”https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1681007611980685313″,”content”:”https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1681007611980685313″,”cookieAllowed”:true},”postId”:”5922d437-b117-432d-afe9-65056ad95600″},{“timestamp”:”2023-07-17T18:50:00.157Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 20:50:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Mosca minaccia attacco a centrali nucleari in Ucraina ed Est Europa. I siti a rischio”,”content”:”

I vertici del Cremlino continuano a evocare lo spettro del nucleare, dopo che sui canali social filorussi si è diffusa la voce secondo cui le forze armate ucraine sarebbero pronte ad attaccare la centrale di Smolensk, in Russia. Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha detto che in tal caso \”sarà necessario esaminare uno scenario d’attacco simultaneo della Russia” contro tre centrali ucraine: Pivdennoukrainski, Rivne e Khmelnytskyi. E ha allargato il campo anche all’Europa orientale LEGGI

“,”postId”:”a9254c73-c3cf-4d19-a096-1f22aa1f564b”},{“timestamp”:”2023-07-17T18:36:18.401Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 20:36:18+0200″,”altBackground”:false,”social”:{“socialType”:”twitter”,”src”:”https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1680860282229256194″,”content”:”https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1680860282229256194″,”cookieAllowed”:true},”postId”:”7c55427b-0ccc-4329-8b2a-7e0ce74d584b”},{“timestamp”:”2023-07-17T18:35:31.087Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-17 20:35:31+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Zelensky: \”Abbiamo ancora percorso molto difficile\””,”content”:”

\”Abbiamo ancora un percorso molto, molto difficile da percorrere per liberare il nostro intero territorio dall’occupazione, ma non dimentichiamo come tutto è iniziato, come è iniziato tutto e cosa sono riusciti a superare gli ucraini\”. Lo scrive sui social il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

","postId":"b636b226-19e4-4ca7-877b-da8f0c3abe7f"}]}"query="{"live":true,"config-name":"LIVEBLOG_CONTAINER_WIDGET","liveblogId":b57e565b-f5fb-4610-9fad-63f8f47d8d0c","tenant":tg24″,"page":1 } '>