El jefe de la delegación de Kiev dijo: “Ha habido avances en las negociaciones: estamos listos para una reunión directa entre Zelensky y Putin en Turquía”.

los Proyecto de Acuerdo La paz entre Ucrania y Rusia que se trazó durante las conversaciones de Estambul el 29 de marzo está lista para iniciar una discusión directa entre los dos presidentes. Volodymyr Zelensky y Vladímir Putin. Así lo aseguró David Arachhamia, jefe de la delegación de Kiev, en conversaciones con la delegación de Moscú, según informó la agencia de noticias. Interfax Ucrania. Arakhmeya afirmó que “Rusia dio una respuesta oficial a todas las posiciones, que es su aceptación de la posición de Ucrania, con la excepción de Cuestión de Crimea. Ministro de Relaciones Exteriores coleba Dijo que no hay una confirmación oficial por escrito, pero verbalmente, ayer, a través de un video, parecía que la parte rusa no se opone a ninguna decisión». Según informes de Arachhamia, “Los rusos también confirmaron la tesis de que los borradores de los documentos fueron procesados ​​a un nivel suficiente para futuras consultas directas entre los líderes de los dos países: nuestra tarea es prepararnos para la etapa final. No del documento de paz. , sino de los temas que se van a tratar, así como la preparación de la próxima reunión de jefes. Por el momento, no se sabe cuándo y dónde se encontrarán ponlo adentro y Zelensky. Pero -continuó Arakhamiya- con un alto nivel de probabilidad “los dos presidentes se reunirán” en Turquía, Estambul o Ankara”. El presidente turco Recep Tayyip ErdoganEn las últimas horas, Monumentos Su voluntad de organizar el enfrentamiento entre los dos líderes “en un futuro próximo”.

