Ucrania: misiles y tanques, Estados Unidos apoya la defensa de Kiev – el mundo

Trescientos millones de dólares en ayuda militar adicional a Ucrania. El Pentágono dispuso un nuevo apoyo a Kiev para reforzar las defensas durante la invasión rusa. En particular, el paquete de ayuda incluye misiles guiados por láser, drones Switchblade “kamikaze” (con ojivas explosivas) y drones ligeros Puma (de reconocimiento). La administración Biden también trabajará con aliados para transferir tanques de fabricación soviética a los ucranianos para su uso en el Donbass: The New York Times, citando a un funcionario estadounidense, escribió que esta era la primera vez que Estados Unidos enviaba tanques a Ucrania desde entonces. El comienzo de la guerra. Para ello se requiere asistencia militar en Kiev para contener la nueva ofensiva rusa prevista para los próximos días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está seguro: “Las fuerzas rusas se están concentrando en el Donbass, hacia Kharkiv, preparándose para ataques más poderosos. Ahora se están retirando del norte de Ucrania de una manera lenta pero notable. Quienquiera que haya regresado. En este asunto. Debe ser muy cuidado. Todavía es imposible volver a la vida normal, y tenemos que esperar a que nuestra tierra sea restaurada y hasta que estemos seguros de que no habrá nuevos bombardeos”. Las sirenas sonaron durante la noche en las principales ciudades ucranianas, desde Kiev hasta Odessa. Y la última ciudad fue alcanzada, el viernes por la noche, por tres misiles balísticos, que fueron interceptados por antiaéreos. También bombardeó las regiones de Poltava y Lugansk, donde la infraestructura y las áreas residenciales fueron alcanzadas por misiles. Rescate de inmediato, y no hay informes de víctimas o heridos. La situación más difícil se mantiene en Mariupol, en el sur del país, que lleva semanas sitiado por las fuerzas rusas. Según Zelensky, al menos 5.000 personas fueron asesinadas en la ciudad de los “mártires”, y se están realizando negociaciones para recuperar los cuerpos de las calles. Se estima -añadió- que “alrededor de 170.000 personas siguen ahí para hacer frente a la falta de alimentos, agua y luz: Cruz Roja dijo que un equipo que se dirigía a la ciudad para evacuar se vio obligado a regresar el viernes si las condiciones lo permiten. Es imposible avanzar, y el sábado se hará otro intento.” “. “Más de 3.700 personas fueron “rescatadas” del sitio de Mariupol: un convoy de 42 autobuses, acompañados por la Cruz Roja, transportó civiles a la ciudad de Zaporizhia.