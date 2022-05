El icónico Mars Helicopter se quedó en silencio, dejando al ansioso equipo de la NASA en la oscuridad.

A fines de la semana pasada, la NASA helicóptero ingenio Se las arregló para restablecer su conexión con vehículo de perseverancia Después de una breve interrupción de la comunicación. La agencia espacial dice que es probable que la culpa sea de un invierno que se avecina y, como resultado, está haciendo ajustes.

El jueves, Creativity, afortunadamente, envió una señal de perseverancia después de que el intrépido helicóptero se perdiera una sesión de comunicaciones programada. Fue la primera vez desde que la pareja aterrizó junta en Marte en febrero de 2021 que Ingenuity faltó a una cita. de acuerdo a a la NASA

El equipo detrás de la misión cree que Ingenuity entró en un estado de bajo consumo de energía para conservar energía, y lo hizo en respuesta a que las seis baterías de iones de litio cayeron por debajo de un umbral crítico. Esto probablemente se debió a la proximidad del invierno, cuando aparece más polvo en la atmósfera marciana y las temperaturas se vuelven más frías. El polvo bloquea la cantidad de luz solar que llega al panel solar del helicóptero, que carga sus baterías.

El rover perseverante está en una misión. Encuentra una guía Antigua vida microbiana en Marte, mientras que un compañero de sonda mucho más pequeño, Creatividad, se convirtió en el primer avión propulsado. Sale de Desde la superficie de otro planeta el 19 de abril de 2021. Los dos robots comparten una línea de comunicación, con persistencia transmitiendo mensajes de creatividad a la Tierra. Ingenuity utiliza pequeñas antenas para comunicarse con persistencia, intercambiando datos que luego se enrutan a la computadora principal del rover y se transmiten a la Tierra a través de la Red de Espacio Profundo de la NASA (un conjunto global de antenas de radio).

La creatividad tiene una alarma que despierta el helicóptero para las sesiones de comunicación programadas con perseverancia. Pero el 3 de mayo, Ingenuity no asistió a su intercambio de datos diario programado después de que la matriz de compuertas programables en campo perdió energía durante la noche, lo que provocó que el reloj del helicóptero a bordo se reiniciara (la matriz de compuertas administra el estado operativo de Ingenuity, encendiendo y apagando sus sistemas electrónicos). para conservar energía). Sunshine recargó las baterías de Ingenuity a la mañana siguiente, pero el reloj del helicóptero ahora no está sincronizado con el Perseverance Clock. Cuando Ingenuity pudo enviar una señal, el rover ya no escuchaba.

Dos días después, el centro de control de la misión se dispuso a solucionar el problema de comunicación de la pareja programando la sonda para que pasara aproximadamente 429 soles (un día marciano, que dura un poco más que un día en la Tierra) escuchando la señal del helicóptero. Finalmente, la llamada de Ingenuity llegó el 5 de mayo a las 11:45 a. m., hora local de Marte. Aunque breve, la llamada de Ingenuity aseguró al equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA que la batería del helicóptero estaba intacta y que el panel solar estaba recargando sus baterías.

El Creativity no fue construido exactamente para resistir las duras noches de invierno marciano, ya que el helicóptero fue diseñado para durar solo 30 días marcianos en Marte. Pero el helicóptero, que mide 48 cm (19 pulgadas) de alto y pesa 1,8 kg (4 libras) mucho más allá de sus vuelos de prueba, recibió recientemente un extender su misión Para ayudar a la perseverancia en la exploración del terreno de Marte. La creatividad volará ahora sobre la superficie de Marte, aconsejando a las consolas perseverar en las rutas más óptimas.

Teddy Zanitos, director creativo de JPL, dijo en un comunicado declaración. “Cada viaje y cada milla de distancia recorrida fuera de nuestra misión original de 30 marcianos ha llevado a la nave espacial a sus límites en cada día marciano”.

Por ahora, el equipo ha ideado un plan para ayudar al pequeño helicóptero a sobrevivir el invierno que se avecina. Las órdenes recién emitidas son “el punto en el que el helicóptero enciende la energía de sus calentadores desde que la batería cae por debajo de los 5 grados Fahrenheit (menos 15 grados Celsius) hasta menos 40 grados Fahrenheit (menos 40 grados Celsius), según la NASA, que agregó que “el helicóptero luego se apaga rápidamente, en lugar de consumir la carga de la batería con los calentadores”.

“Nuestra principal prioridad es mantenernos en contacto con la creatividad durante los próximos días, pero hasta entonces, sabemos que habrá grandes desafíos por delante”, dijo Tzanitos. “Esperamos poder acumular la carga de la batería para volver a las operaciones nominales y continuar nuestra misión en las próximas semanas”.

Incluso abandonando la llamada, el Ingenuity sigue siendo el pequeño helicóptero que puede superar las expectativas con un total de 28 vuelos registrados en la superficie de Marte. Es difícil de creer ahora, pero el plan original era que Ingenuity hiciera solo cinco vuelos al Planeta Rojo.