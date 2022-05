Los espacios comunes BA.2 y otras subvariables de Omicron se distribuyen

Al principio de la pandemia, los datos de rastreo de contactos nos mostraron dónde estaba el COVID-19 Mayormente extendido . Desafortunadamente, como nuestros esfuerzos de rastreo de contactos se han ralentizado, no tenemos una idea clara de dónde es probable que las personas contraigan omicron y sus subvariantes.

Lo que sí sabemos es que, si bien el virus ha evolucionado para volverse más transmisible que las variantes anteriores, el la carretera La propagación de COVID-19 no ha cambiado. “Nada ha cambiado en términos de cómo cualquier individuo en este momento, independientemente de su actividad diaria, puede contraer este virus”. marco cameron investigador de enfermedades infecciosas de la Universidad Case Western Reserve, a Half Post.

También se sabe que COVID-19 se propaga fácilmente entre miembros de la familia, y compañeros de cuarto, que viven juntos. investigar Los publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en febrero muestran que COVID-19 ahora tiene una tasa de transmisión doméstica de alrededor del 53%. La transmisión es más probable que ocurra cuando los miembros del mismo hogar que los que no usan una máscara o no se aíslan no están vacunados.