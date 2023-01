Según investigadores del Instituto Suizo para la Investigación de Alergias y Asma que trabajan con orgánulos, los residuos de agentes de enjuague en los platos después de lavarlos en lavavajillas profesionales pueden dañar la capa protectora natural del intestino y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas.

Los lavavajillas comerciales son una forma conveniente de limpiar y secar rápidamente platos, tazas y cubiertos en diversos entornos, como restaurantes, escuelas y cuarteles. Sin embargo, un estudio reciente realizado por investigadores del Swiss Institute for Allergy and Asthma Research (SIAF), un instituto asociado con Universidad de Zúrich (UZH) Reveló que estos dispositivos conllevan riesgos. El estudio encontró que un ingrediente en los agentes de enjuague comerciales tiene un efecto tóxico en el sistema digestivo.

Residuos químicos en tableros limpios

Un ciclo típico en un lavavajillas comercial implica hacer circular agua caliente y detergente durante unos 60 segundos a alta presión. A continuación, hay un segundo ciclo de lavado y secado de 60 segundos en el que se aplican agua y agente de enjuague. “Lo que es particularmente preocupante es que en muchas máquinas no hay un ciclo de lavado adicional para eliminar el abrillantador restante”, dice Sesme Akdis, profesor de alergia e inmunología experimental en la Universidad de Uzbekistán y director de SIAF, quien dirigió el estudio. “Esto significa que las sustancias potencialmente tóxicas permanecen en los platos, donde luego se secan en su lugar”. Cuando use los platos la próxima vez, este residuo químico seco puede terminar fácilmente en su tracto digestivo.

Esto inspiró al equipo de investigación de Akdis a investigar el efecto de los ingredientes de detergentes comerciales y los agentes de enjuague en la barrera epitelial del intestino, la capa de células que recubre los intestinos y controla lo que ingresa al cuerpo. Un defecto en esta barrera está asociado con condiciones tales como alergias alimentarias, gastritis, diabetes, obesidad, cirrosis, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, trastornos del espectro autista, depresión crónica y[{” attribute=””>Alzheimer’s disease.

Similar protective layers are also present on the skin and in the lungs. As numerous studies have shown, many additives and chemicals that we encounter in everyday life can damage these layers. “We assume that defective epithelial barriers play a role in triggering the onset of two billion chronic illnesses,” says Akdis. This connection is explained by the epithelial barrier hypothesis, which Akdis has helped develop during his more than 20 years of research in this field.

Toxic substances in rinse agents

The researchers used a newly developed technology for their study – human intestinal organoids and intestinal cells on microchips. The tissue forms a three-dimensional clump of cells that is very similar to the intestinal epithelium in humans. The team used various biomolecular methods to analyze the effect that commercial detergents and rinse aids have on these cells. They diluted these substances to reflect the amounts that would be present on dry dishes (1:10,000 to 1:40,000).

The result was that high doses of rinse agents killed the intestinal epithelial cells and lower doses made it more permeable. Researchers also observed the activation of several genes and cell signaling proteins that could trigger inflammatory responses. A more detailed analysis showed that one component of the rinse agent – alcohol ethoxylates – was responsible for this reaction.

According to Akdis, these findings have significant implications for public health. “The effect that we found could mark the beginning of the destruction of the gut’s epithelial layer and trigger the onset of many chronic diseases,” he says. Akdis calls for an immediate response: “It is important to inform the public about this risk since alcohol ethoxylates seem to be commonly used in commercial dishwashers.”

Reference: “Gut epithelial barrier damage caused by dishwasher detergents and rinse aids” by Ismail Ogulur, Yagiz Pat, Tamer Aydin, Duygu Yazici, Beate Rückert, Yaqi Peng, Juno Kim, Urszula Radzikowska, Patrick Westermann, Milena Sokolowska, Raja Dhir, Mubeccel Akdis, Kari Nadeau and Cezmi A. Akdis, 1 December 2022, Journal of Allergy and Clinical Immunology.

DOI: 10.1016/j.jaci.2022.10.020