Un asteroide del tamaño de un camión se acercará a la Tierra el 26 de enero

2023 BU pasará sobre el extremo sur de América del Sur el 26 de enero . Aclaración : NASA/JPL-Caltech

Un asteroide está en camino a la Tierra, pero no te preocupes.el fin No aquí. El asteroide, denominado 2023 BU, tiene aproximadamente el tamaño de una caja. No se espera que el camión afecte nuestro planeta durante su sobrevuelo el jueves. . Sin embargo, será Uno de los acercamientos más cercanos jamás registrados por un NEO conocido, Según un científico de la NASA.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA dijo en un comunicado Lanzamiento miércoles eso BU 2023 tiene entre 11,5 y 28 pies (3,5 a 8,5 metros) de ancho, lo suficientemente pequeño como para quemarse en nuestra atmósfera si nos golpea. . Pero la NASA no espera que el planeta colisione con 2023 BU. En cambio, el asteroide pasará 2.200 millas (3.600 kilómetros) sobre el extremo sur de América del Sur el jueves 26 de enero de Son las 4:32 p. m. PST. La NASA pudo calcular la posición y la trayectoria del asteroide utilizando Explorador de asteroides cerca de la Tierraa sistema de evaluación de riesgos.

“Scout 2023 BU se descartó rápidamente como un colisionador, pero a pesar de muy pocas observaciones, pudo predecir que el asteroide se acercaría inusualmente a la Tierra”, dijo David Farnocchia. Ingeniero de navegación en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA que desarrolló el Scout. “De hecho, este es uno de los acercamientos más cercanos jamás registrados por un NEO conocido”.

2023 BU se acerca a nosotros y luego a algunos satélites que orbitan nuestro planeta, y la gravedad de la Tierra cambia la trayectoria del asteroide alrededor del sol de circular a más alargada. era el asteroide Fue descubierto por Gennadiy Borisov en el Observatorio MARGO en Nauchnyi, Crimea, el 21 de enero. Desde entonces, los observatorios de todo el planeta también han detectado 2023 BU, lo que ha dado lugar a poderosos modelos del asteroide. s camino y riesgos potenciales.

Astrónomos han revelado el año 2023 y su estudio inmediato Ofertas Cómo se ha convertido un poderoso flujo de trabajo para la detección humana de asteroides . Nuestra capacidad para finalmente defender nuestro planeta también está progresando. Prueba de DART exitosa tarea a distracción asteroide el último Octubre.