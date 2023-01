Investigadores observan a un dinosaurio con su rostro notablemente conservado

Borealopilta Mitchley Encontró su camino de regreso a la luz del sol en 2017, millones de años después de que se extinguiera. Este dinosaurio acorazado se ha conservado tan maravillosamente que podemos ver cómo habría sido en vida. Casi todo el animal sobrevivió a la fosilización: la piel, el caparazón que cubría su piel, las protuberancias en su costado, la mayor parte de su cuerpo y patas, incluso su cara. Es, según el Dr. Donald Henderson, curador de dinosaurios en el Museo Royal Tyrrell, un hallazgo único entre mil millones.

Además de la preservación de este notable dinosaurio, este dinosaurio es una clave importante para comprender aspectos de la ecología del período Cretácico temprano y muestra cómo esta especie podría haber vivido en su entorno. Desde el descubrimiento de sus restos, los científicos han estudiado su anatomía, su armadura e incluso lo que comía en sus últimos días, revelando nuevos e inesperados conocimientos sobre un animal que se extinguió hace casi 100 millones de años.

bajo el mar

borealopilta Es un nodosaurio, un tipo de anquilosaurio de cuatro patas con una cola recta en lugar de una cola de maza. Su descubrimiento en 2011 en un antiguo medio marino fue una sorpresa, ya que el animal era salvaje.

La presencia de comedores marinos gigantes en tierra preservada en el fondo del antiguo mar no es tan infrecuente como podría pensarse. a varios otros anquilosaurios Se ha conservado de esta manera, aunque no tan borealopilta. Los científicos sospechan que sus cuerpos pueden haber sido llevados de un río al mar en una inundación; Podría flotar boca abajo en la superficie durante unos días antes de hundirse en las profundidades del océano.

Se habría mantenido en la superficie por lo que se conoce como “abultamiento y flotabilidad”, ya que la acumulación de gases post mortem lo mantendría a flote. El modelo de Henderson sugiere que su pesado caparazón lo habría inclinado sobre su espalda, una posición que sospecha podría evitar que los depredadores del océano saqueen sus cadáveres.

anuncios

Una vez expulsados ​​los gases que la mantenían a flote, borealopilta Se hundió hasta el fondo del océano, aterrizando de espaldas.

“Pudimos ver que entró al agua a más de 50 metros de profundidad porque estaba preservado con un mineral específico que se llama glauconita, que es un mineral de fosfato verde, que solo se forma a bajas temperaturas en aguas de más de 50 metros”, explicó. Dra. Henderson.

También le dijo a Ars que este entorno también puede desalentar la recolección de basura, diciendo: “Tal vez era un área donde [long-necked] A los plisiosaurios y peces grandes no les gustaba ir. Hacía mucho frío y estaba muy oscuro, y [there was] Nada para comer. Había muy pocos fósiles arqueológicos en los sedimentos a su alrededor. Así que no había mucho en el camino de gusanos y crustáceos y bivalvos y cosas allí para digerir más. Fue solo una buena combinación de condiciones en el fondo del mar que tenía una actividad biológica muy baja que condujo a esta preservación”.

Expectativas no cumplidas

Pero nada de esto se sabía cuando se descubrió al animal. Aunque no es raro encontrar restos de dinosaurios en ambientes marinos, no son muy comunes. Henderson y Darren Tank, también del Museo Royal Tyrrell, caminaron hasta el sitio con la esperanza de que iban a desenterrar un antiguo reptil marino.

Los dos habían consultado sobre hallazgos de fósiles en otras minas a cielo abierto dentro del condado. Sin embargo, esta fue su primera visita a la mina Suncor en el noreste de Alberta, Canadá. Todo sobre esta mina es fenomenal. Una enorme maquinaria está en constante movimiento, recogiendo rocas, arena y grava de los acantilados circundantes, mientras que otros equipos los raspan, todo con el objetivo de excavar las arenas petrolíferas profundas para obtener combustible.

“Es increíble la escala del lugar”, dijo el Dr. Henderson. “Y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año”.

A pesar del ritmo de las operaciones, uno de los operadores de dragado, Sean Funk, notó algo después de remover una gran sección del acantilado. Gracias a él y a muchas personas dentro de Suncor, cesaron las operaciones en esa área y se notificó a Royal Tyrrell.