Los astrónomos han descubierto un planeta del tamaño de la Tierra que recibe tanta radiación que hace tiempo que su atmósfera se erosionó, dejándolo desnudo. La vida tal como la conocemos no podría existir en este mundo caliente, pero los astrónomos están interesados ​​en ella por otra razón: por primera vez, podrían estudiar el universo. geología Para un planeta fuera de nuestro sistema solar.

Recien descubierto exoplaneta , llamado SPECULOOS-3 b, es un planeta rocoso a unos 55 años luz de la Tierra. Orbita su estrella anfitriona cada 17 horas, pero los días y las noches en este planeta son infinitos. Los astrónomos sospechan que el planeta está ligado a su estrella por las mareas, como la Luna a la Tierra. El único lado diurno siempre mira hacia la estrella, mientras que el lado nocturno está encerrado en la oscuridad eterna.

Las observaciones del telescopio muestran radiación recurrente de la estrella del exoplaneta, una enana roja de 7 mil millones de años aproximadamente del tamaño de la Tierra. Júpiter , quemando el planeta a temperaturas similares a las de Venus. Entonces, cualquier atmósfera del planeta puede haber escapado fácilmente al espacio hace mucho tiempo y haber dejado atrás una bola de roca abrasadora y sin aire, informaron los astrónomos en un nuevo estudio, publicado el 15 de mayo en la revista . astronomía de la naturaleza .

“La vida tal como la conocemos no podría haber surgido en la superficie del planeta, atmosférica o no, porque no podía sustentar grandes cantidades de agua en forma líquida”, dijo el autor principal del estudio. Michael Gillón Dijo a WordsSideKick.com el astrónomo de la Universidad de Lieja en Bélgica. “Es como un planeta desnudo y rocoso. Mercurio “.

Aunque SPECULOOS-3 b no es propicio para la vida, los astrónomos dijeron que está lo suficientemente cerca de la Tierra como para realizar estudios de seguimiento detallados de su composición química, que revelarán si el planeta es geológicamente activo. Notas ya planeadas con Telescopio espacial James Webb (JWST), por ejemplo, podrá confirmar si en el planeta han entrado volcanes. Esto revelaría cómo se forman planetas rocosos como SPECULOOS-3 b alrededor de estrellas débiles y livianas y si algunos de ellos son aptos para la vida a pesar de su proximidad a sus estrellas.

Gillon dijo que los investigadores “buscaron exhaustivamente” hermanos planetarios de SPECULOOS-3 b en el mismo sistema estelar, pero no encontraron ninguno. Señaló que esos planetas adicionales pueden existir pero simplemente son demasiado pequeños o demasiado lejos de su estrella anfitriona para ser vistos.

Representación artística del recién descubierto exoplaneta SPECULOOS-3 b del tamaño de la Tierra orbitando su estrella enana roja. (Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech)

Un planeta caliente alrededor de una estrella fría

Gillon y sus colegas han descubierto SPECULOOS-3 b utilizando una red de seis telescopios repartidos por Chile, las Islas Canarias y México desde 2011. Esta red se llama Red de Búsqueda de Planetas que Obscuren Estrellas Ultrafrías, o SPECULOOS, que comparte su nombre con un grupo de estrellas. Las galletas de mantequilla belgas especiadas se sirven tradicionalmente a los niños el 6 de diciembre de cada año, con motivo del Día de San Nicolás.

El principal objetivo del proyecto es descubrir planetas rocosos que orbitan alrededor de estrellas enanas ultrafrías, cuyo pequeño tamaño facilita a los telescopios la detección de planetas que las orbitan. Además de ser miles de grados más fríos que el Sol y cientos de veces más tenues, queman su combustible más lentamente y acaban viviendo mucho más tiempo: unos 100 mil millones de años. ( El Sol tendrá unos 10 mil millones de años Cuando mueras dentro de unos 4.500 millones de años).

“Se espera que sean las últimas estrellas aún brillantes del universo”, dijo el coautor del estudio. Triodo Amory Un profesor de ciencia exoplanetaria de la Universidad de Birmingham en Inglaterra dijo: declaración . Los investigadores dicen que su extremadamente larga vida útil proporciona ventanas favorables para que surja vida en los planetas dentro de sus sistemas.

Sin embargo, su extrema debilidad dificulta su estudio. Para descubrir SPECULOOS-3 b, el telescopio robótico SPECULOOS en México observó aparentes caídas en la luz de la estrella anfitriona de forma continua durante cinco noches en 2021. Los primeros indicios del planeta recién descubierto aparecieron entonces y se confirmaron un año después, según el estudio.

“Si no hubiera atmósfera, no habría cielo azul ni nubes; sólo habría oscuridad, como la que hay en la superficie de la Tierra”. la luna “, coautor del estudio Benjamín Rackham dijo un científico investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts en un artículo separado Declaración del MIT . El “Sol” será una estrella grande, brillante, moteada, de color rojo púrpura y que parecerá unas 18 veces más grande de lo que el Sol nos parece en el cielo.

SPECULOOS-3 b es el noveno planeta encontrado por el proyecto y el equipo espera descubrir más planetas en los próximos años, dijo Gillon. Al igual que los planetas descubiertos anteriormente por el proyecto (incluida una familia de siete en el conocido sistema TRAPPIST-1, algunos de los cuales se consideran habitables), el recién descubierto SPECULOOS-3 b “es un excelente objetivo para JWST”, dijo Gillon.