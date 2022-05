Actualización de datos de COVID-19: Texas Medical Center anuncia que ha proporcionado la actualización final

HOUSTON, Texas (KTRK) – Dos años después, el Texas Medical Center anunció que proporcionó su última actualización de datos de COVID-19 en su tablero el lunes.

“Con los avances en el tratamiento y los éxitos en la vacunación, ahora podemos enfrentar el virus de manera efectiva en nuestra comunidad. El lunes 9 de mayo, TMC publicará un conjunto final de paneles para complementar este esfuerzo colectivo. Agradecemos a todos los participantes en TMC organizaciones miembros que enviaron estos datos por más de dos años”, dijo TMC en su sitio web.

En el último conjunto de datos, TMC informó un promedio de 645 casos nuevos por día durante la semana del 2 de mayo en comparación con los 377 de la semana anterior. El número de casos de hospitalización diaria disminuyó a 59 de 62 en la semana anterior.

“No creo que nadie esté listo para levantar la bandera (diciendo) que hemos conquistado. Hemos terminado. (o) Esto se acabó”. dijo Roberta Schwartz, vicepresidenta ejecutiva del Hospital Metodista de Houston. “Lo que me gustaría decirte es que estamos en un momento de calma en este momento. No hay mucha gente mirando tu tablero cuando estás en un período estable”.

La tasa de positividad combinada para Houston y el condado de Harris es del 5%.

“La razón por la que algunos de los esfuerzos están dirigidos a otras cosas es porque estamos viendo una menor gravedad de la enfermedad, menos hospitalizaciones y menos muertes en este momento”, dijo la Dra. Erica Brown, la autoridad de salud local temporal de Salud Pública del Condado de Harris. . “Creemos en nuestro estado o provincia que odio usar la palabra relajarse, pero podemos reducir algunos de nuestros esfuerzos”.

Brown dijo que todavía están viendo personas que buscan pruebas y vacunas en el lugar. Dijo que muchas personas que querían la inyección dudaban al principio y querían ver cómo lo hacían los demás.

Ella atribuye a las vacunas las bajas tasas de hospitalización, el número controlable de casos positivos y los grandes eventos, como el Rodeo de Houston, que no provocan un aumento en la comunidad.

“No hemos visto un gran aumento en los rodeos y estamos muy, muy entusiasmados con eso”, dijo Brown. “No puedo enfatizar lo suficiente, sé que sigo diciendo que tuvo mucho que ver con nuestras tasas de vacunación y los esfuerzos que todos están haciendo para mantener segura a nuestra comunidad”.

Pero a pesar de lo que podría parecer un gran movimiento de TMC para dejar de actualizar sus paneles de control de COVID, Schwartz dijo que el virus no está al punto de ser considerado otra enfermedad común.

“Lo único que aprendí sobre COVID”, dijo Schwartz, “es tratar de no predecir completamente en función de lo que sucede hoy y lo que sucederá el próximo mes”. “Cada vez que creo que vamos a estar tranquilos hasta el otoño, hay un nuevo aumento o una nueva variable. No creo que estemos en una situación en la que tengamos una temporada de gripe o no tengamos gripe”. estación.”

Aquellos que esperan continuar monitoreando los números en Houston y el condado de Harris pueden seguir sus últimas noticias salpicadero combinado.