El Estadio Franchi oscurece a Pnrr. Renzi a Meloni: “Transfiere este dinero, listo para ayudarte”

Un plan económico para relanzar el país. Un negocio que corre el riesgo de bloquear a todos los demás. Atractivo político, sentido común y pensamiento. El estadio de Florencia y la reestructuración que se realizará con dinero del Pnrr llevan al menos tres días en el centro de la polémica política. De hecho, la Unión Europea ha rechazado la idea de utilizar dinero público para el estadio de la capital toscana “Si entendemos hoy, y también podemos entenderlo de este informe, que algunas intervenciones de aquí al 30 de junio de 2026 no pueden ser conseguido, que es deportivo, y sé que es así. Hay que decirlo claro y no esperar a 2025 para abrir el debate sobre quién tiene la culpa. Palabras agudas y claras las expresadas ayer por el Ministro de Asuntos Europeos, Asuntos del Sur, Políticas de Cohesión y Pnrr, Raffaele Vito, durante la sala de control del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (Pnrr), celebrada en el Palacio Chigi. Una referencia bastante obvia, aunque no directa, a Artemio Franchi.

Desde el Palazzo Vecchio argumentan que no hay problemas reales, sino solo algún tipo de problema técnico-burocrático con Bruselas, que se puede sortear fácilmente. Sobre este tema también habló Matteo Renzi, durante cinco años alcalde de la ciudad de Dante y Maquiavelo y gran aficionado a la viola. Los fondos de Pnrr deben destinarse a viviendas públicas, escuelas y Cascine Park. No en el estadio. Nos arriesgamos a tirar ochenta millones de euros. Les digo a todos: paremos. Hago una súplica corporativa bipartidista a Giorgia Meloni y Dario Nardella: elimine el patio de recreo del Proyecto Pnrr. Europa tiene razón en no querer gastar el dinero de los contribuyentes de esta manera. Tiene un mes para transferir el dinero del patio de recreo a escuelas y viviendas públicas. Hazlo, hazlo juntos. Te diremos lo bueno y te echaremos una mano. En cuanto a los Franchi -concluyó la FIFA el líder de Italia- basta con el excesivo poder de los moderadores. El sector privado, es decir, la Fiorentina, debe sacar adelante su proyecto tirando curvas y dándole a la ciudad un estadio digno de ese nombre, pero un estadio que pague la Fiorentina, no los ciudadanos.