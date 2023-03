¿Ausencia de la Asociación Internacional de Fútbol? Aquí están las razones »

Orden de juicio de la Juventus: «¿La ausencia de la FIFA? Aquí están las razones.” Las palabras del periodista

Él elige discutir higoque aún no está en firme, de abstenerse de interponer acción civil en la primera audiencia preliminar de juicio juventus. Este es el comentario de Franco solicitar a Periódico.

solicitar – «La FIGC no está obligada a hacerlo, y la Agencia Tributaria no lo ha hecho porque todavía no se sabe si habrá acusación y sobre todo si el juicio tendrá lugar o no en Turín o Milán (sede de la bolsa intercambio). Solicitud de abogado de la Juventus. Luego hay una explicación sustancial que apunta a algún precedente y se relaciona con el tema en discusión que no está relacionado con las regulaciones del fútbol sino con los archivos contables relacionados con la corrección o incorrección de los estados financieros proporcionados. Esto significa que el desarrollo de la constitución final todavía es posible».