Lazio – Udinese 4-4, boletas de calificaciones: Patrick Horror, Milinkovic está presente. Impresionante y exitoso

LAZIO-UDINESE 4-4 – 16 ‘y 32’ Beto, 34 ‘Inmóvil, 44’ Molina, 51 ‘Pedro, 56’ Milinkovic-Savic, 81 ‘Acerbi, 90’ + 9 Arslan

LAZIO (Boletas de calificaciones de Gaetano Mocciaro)

Rina 5.5 – Una pequeña reacción con motivo del primer gol, no puede hacer nada sobre las otras dos conclusiones. Pone la corrección en 2-3 para mantener viva a Lazio.

Lazarie 5 – Sufrimiento constante. Los frecuentes contraataques friulanos revelan sus limitaciones en la fase de cobertura.

Patricio 4 – Decir que hace que Louise Felipe se arrepienta es quedarse corto. noche horror: Beto pierde con ocasión del 0-1, baila continuamente, finalmente abandona a su equipo en el minuto 10 en el minuto 56, más un minuto después de llegar a un empate inesperado.

Acerbe 6.5 – de De cero a heroeLos británicos dirán. Decide el partido con una soberbia patada que merece el 4-3. Primero, una prueba inadecuada ya que las lagunas restantes se pagan cada vez que la Juve reinicia.

Hisage 5.5 – Entre los peores en el ala trasera. Se aprecia por su flexibilidad, comenzando por la izquierda y continuando desde el centro. Trabajo de acompañamiento que lleva a 2-3.

Milinkovic-Savic 7 – Cuando las cosas se ponen difíciles, jugar se vuelve difícil. Pone su cuerpo y técnica en el gol que merece el 3-3. Gran gesto, disparar alrededor de esto cambia la fecha del partido y tal vez incluso la temporada de Lazio.

Cataldi 5 – La presión de Friulano lo pone en un aprieto y algunos balones perdidos conducen a peligrosos contraataques, uno de los cuales vale 0-2. A partir de 78 ‘Zaccagni sv

Luis Alberto 5.5 – Español en una jaula. Una buena jugada que no conduce a nada tangible y muchas bolas perdidas. desde 64 ‘ Estándar 6.5 – Entra y los cepillos Acerbi y Lazio hacen que los adelantamientos sean emocionantes. Entrada cuidadosa, aunque no sea suficiente para la victoria.

Pedro 6.5 – clase y profesión. Se mantiene despierto cuando todo parece perdido y siempre genera algo interesante a partir de sus flashes.

fijo 6.5 – La defensa rival lo deja con muy poco espacio, y lo hizo lo suficiente para reabrir partidos y en la segunda parte y mantener aprensivos a los bianconeri durante toda la segunda parte.

Felipe Anderson 6 – Sus adelantos lograron marcar la diferencia, incluso en una noche compleja. De una de sus iniciativas surge 1-2. Se va por razones tácticas después de que Patrick fuera expulsado. desde 59 ‘ Rado 6 – Entra con el equipo que logró encontrar el equilibrio tras la primera parte del bailarín.

Maurizio Sarri 5.5 – Guti lo comprende bien y explota las debilidades de su juego. Se las arregla para enderezar el partido en el intervalo, haciendo cambios incluso cuando el equipo se encuentra en 10. Pero no concede un gol 4-4 de esa manera.

– – –

UDINESE (Boleta de calificaciones de Andrea Peras)

Silvestri 5,5 – No puede hacer nada con los goles de la Lazio, intentando sin éxito contrarrestar la fuerza abrumadora y el deseo por el regreso de los jugadores biancocelesti.

Pérez 5,5 No es fácil enfrentarse a rivales como Pedro, pero demuestra su carácter al intentar frenar las cualidades del español. Marcaje impecable 2-3 biancoceleste, Acerbi pierde marcaje 4-3

Picao 6 – Da y toma algo contra un impasible en un duelo campestre físico completo. Me sorprendió el centro de Felipe Anderson sobre Immobile 1-2, pero fue el único defecto del partido. Saliendo con un problema muscular. A partir de 74 ‘Nuytinck sv

Sameer 5,5 Presionado constantemente por el efecto de un biancoceleste, no siempre es estilísticamente ideal pero efectivo en algunos casos. Más difícil en la segunda parte como toda defensa. Desde 86 ‘Forestieri sv

Udogie 6 Por su parte, no es fácil controlar a Lazzari y Felipe Anderson. Immobile Network nació de una raza brasileña. Mejor cuando se muestra hacia adelante.

Molina 5 – Hazlo y retrocede. Letal cuando en el área es enviado por Deulofeu anotando 3-1. Ingenuo cuando en la segunda mitad consiguió la doble amarilla interfiriendo de forma desmedida sobre Radu.

Wallace 5.5 – A menudo se agacha para ayudar a la retaguardia en las ráfagas de Lazio, y recupera buenos balones desde el borde del área. Luz encendida constante en el trabajo que genera 2-3. Acerbi mantiene el marcador 4-3 en el partido. expulsado en la final.

huevo 6.5 – Juega desde el primer minuto ganando la encuesta con Arslan. Dibuja un hermoso arcoíris para marcar la cuadrícula que hizo Beto. Hay una alta densidad en el centro del campo. Sucursal 64 Arslan 7 Entra en el momento más complejo de su equipo, encontrando un gol 4-4 en plena recuperación.

Deulofeu 6 Arriesgar siempre con el pie sobre una pieza estacionaria. Empaqueta el pase de Molina para el gol 3-1 con reinicio. Media voz en la mano cuando cedió el balón a Milinkovic-Savic en el 3-3. desde 75 ‘Soppy sv

éxito 7 Con su cuerpo, es difícil inflar la pelota. Precioso para los contraataques del equipo GUTI. Auspicioso gol de Beto 2-0. D. 64 Positto 5.5 – Intenta escapar rápidamente de los defensores de Lazio, pero no deja huella.

Beto 7.5 – Toma espacio detrás de Patrick aprovechando el pase de Jajalo y envía detrás de Reina con un cabezazo certero. En media hora la duplicación está firmada por la aceleración del enemigo.

Luca Guti 6 – Prepárate para el partido defendiendo y luego picando en el contraataque. En la primera parte, esta táctica rinde mucho, en la segunda parte la Lazio reacciona y su equipo se desintegra lentamente permitiéndoles remontar. Sin embargo, en la final, Arslan encontró el partido ganador por un punto muy importante en términos de moral y ranking.