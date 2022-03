los Lunar Esalma picante Desde cocina mexicanaUna salsa tradicional que contiene Docenas de productos Y una verdadera representación. Símbolo de México, como el tequila y el mezcal. En cuanto a los ingredientes, no hay ni un mole que dibujar: la receta cambia al cabo de unos kilómetros y “Lunar“Se puede especificar Diferentes tipos de salsas Generalmente mexicana y sudamericana. Sin embargo, un producto con algunos componentes comunes esenciales: un mole ser obligado Cómo Fundación Importante Ají picante Y esto especiaLuego los componentes que se espesan con una pasta Maíz. El producto también es muy importante. Carne Y esto Verduras guisadas Prepáralo con esta salsa al igual que la receta de mole poplano y lleva su nombre. El uso del mole en Sudamérica tiene sus raíces Cultura prehispánica: Originalmente se ofrecía como penitencia durante las ofrendas y ceremonias de purificación a las deidades, pero también en ceremonias que todavía hoy consideramos “sangrientas”. Qué es un mole: la diferencia entre tradición y contemporaneidad a los mexicanos Más conservadores hay un lunar sin salsa A base de chile y especias (o incluso una mezcla de ingredientes). Sin embargo, en la cocina mexicana contemporánea estos elementos no son suficientes: el mole es uno de los casos más raros en la cocina mundial. Contemporáneo “más duro” que la tradición. Siempre que exista una salsa de huevo cremosa, pensemos en nuestro concepto de carbonara que se encuentra en diferentes alimentos hoy en día como un ejemplo: alimentos que se pueden degustar especialmente en trattorias o restaurantes contemporáneos. En México ocurre todo lo contrario: mientras la tendencia de codificar recetas en los restaurantes de autor es alta, los restaurantes tradicionales tienen más variedad y "talento". En los restaurantes de buena comida mexicana, gracias a jóvenes chefs que tratan sus raíces con la máxima preparación y respeto, hay cierta investigación sobre la cantidad: precisamente han "codificado" esta salsa, Reduce la enorme anchura de la tipografía. Que hacer 50 tipos de ruedas "simples". Muy común versión roja, Los más populares son el verde y el amarillo. Hay una cosa que todos saben sobre estos 50 tipos: Guacamole. En realidad puede traducir el nombre de la famosa salsa traída a Europa por la cocina Tex-Mex. "La mancha de la fruta del aguacate". La historia del musgo es más antigua que la de México Ahí historia de los lunares (Y la historia de México en general) Sabemos que gracias a un monje flaco que se crió en Salamanca y vino al Nuevo Mundo por labores humanitarias: Bernardino de Sahagún, Autor deHistoria General de las Cosas de Nueva España", obra escrita entre 1540 y 1585. Este artículo es un verdadero monumento etnográfico. doce libros, No tiene precedentes comparables: Describe Meticulosamente tradiciones De Áreas no contaminadas Nación y primeros años El ganador. También hay rituales en los rituales descritos. Moktesuma II, El gobernante que llevó al Imperio Azteca a su cenit. Vacaciones, lecciones, Le dieron al rey una salsa de chile Llamada சில்முல்லி O kilmole. A lo largo de los volúmenes, el monje siempre menciona la palabra salsa. "முல்லி"Una comida ofrecida a las deidades como señal de satisfacción después de largos viajes. Promedio Un siglo Todavía no existe un informe sobre la cocina prehispánica: el segundo testimonio que encontramos de ello puebla, Una ciudad en el sur de México. Hermana Andrea de la AsunciónEn el convento de Santa Rosa se servirá una salsa a base de chile Tomás Antonio de CernaUn virrey español pasa por la capital. Alrededor de esta llegada nació un verdadero mito, algunos de los cuales pueden ser ciertos, pero pueden no ser 100% confiables. Habiendo dicho eso Juan de Balafox.El arzobispo de Puebla era un hombre verdaderamente exigente en la cocina, y el hermano Pascual, el cocinero diocesano, experimentó gran parte de esta presión. Durante una fiesta, el cocinero vio un montón de artículos no deseados amontonados en el estante, y él, llevado por el calor, tropezó cerca de la estufa con la bandeja en la mano. El chile de otoño, las especias, el chocolate y muchas otras piezas se introducen en la olla, “destruyendo” el curso de la sopa. Desafortunadamente, debido a la brevedad del plazo y ahora algunas pruebas, Pascual dejó el cargo. Sirve esa salsa de todos modosY uno que se hizo a un lado A orar Con todas sus fuerzas. El monje fue entonces una especie de “criado” Trans Servicio después del almuerzo: en su sueño todo estaba bien, se aceptaban las oraciones y la salsa frita ganó todos los restaurantes. Este mito se siente profundamente en México, y aún hoy en el sur del país. El que tiene prisa en la cocina busca la ayuda del monje: “Fra Pascual, Attisa Mi Fogan“, O” Fira Pascual, enciende mi estufa. El “pascual” citado “en ciertas zonas” ya no se refiere a un monje, sino que incluso San Pascual BaylónMonje muy respetado en la cultura católica y apasionado, compatriota, colega y contemporáneo. Bernardino de Sahagún, AutorY es வரச் செய்தது Ahí historia de los lunares Depende de nosotros. Mole: las combinaciones más clásicas del genio de Enrique Olvera A diferencia de lo que pueda parecer, el mole Cocinar no es dificil Y se puede utilizar para cocinar cualquier carne o VegetalesPero en general es relevante Para pollo o pavo. Es otra combinación muy adecuada ArrozTanto blanca como procesada: Cuando comes todos los ingredientes juntos los sabores se mezclan y forman una mezcla muy sabrosa. Hablamos de los "jóvenes chefs" que tienen codificado Gracias a ellos por tener tanto respeto por el Salsa Mole y el ingrediente hoy: Primero sarela martinez, fue uno de los chefs más importantes que logró imponer la cultura gastronómica mexicana en los Estados Unidos luego de estudiar con algunos de los mejores chefs en las estrellas y líneas, primero como chef y luego como un escritor muy exitoso; Otro ejemplo Jorge Vallejo, una de las cocinas mexicanas de nueva generación; ¿Quién trajo el patrimonio gastronómico de esta nación a través de las fronteras, a saber Enrique Olvera. Nadie más que él le ha dado la etiqueta de este tamaño a la medida ya toda la cocina mexicana en general. Fue el primer chef en poner tortillas, burritos y por supuesto en un gran menú de comida. Lunar: No es una salsa cualquiera, es popular”mamá topo“, Un producto en necesidad años de trabajo Para una comida animada servida después del “envejecimiento” de la lección. Según Olvera, “el mole es una expresión atractiva, barroca, laboriosa y compleja, capaz de mezclar infinitos elementos en nuevos sabores”. El chef recogió el producto y gestionó el cambio Una salsa espesa y oscura. Una especie de masa madre: Mol de Olvera al Restaurante Pujol Puede tener dos o tres años, y puede ser continuo. Refresco Del otro topo más joven. Salsa para platos, servida en un solo paquete discos concentrados Indicador de cotización calendario aztecaUna La metáfora perfecta para el tiempo. Y toda su funcionalidad es un plato con un sabor increíble.

