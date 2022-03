Los de Kialappa, el trío de chistes que nos han hecho reír durante años, ese soy yo

Jiolappa es el trío cómico más famoso y longevo de Italia, el grupo que transformó su identidad en una marca, todos conocen sus voces, pero muy pocos saben cómo son los tres cómicos conocidos por sus actuaciones en la serie Mai Tire. .

Comencemos con los nombres de los tres comediantes: Marco Santin, Carlo Taranto y Giorgio Gerrardi. Los nombres que se leen de esta manera dirán muy poco a cualquiera, y pueden ser los nombres de un vecino o un colega de la oficina que conocemos. Sin embargo, estos son precisamente los nombres de tres de los cómicos más respetados de la televisión, capaces de disparar chistes a balazos. Ellos son la banda de Kialappa.

¿Solo tres?

Los tres se conocieron en 1985 en Radio Papa. En ese momento, se transmitió un programa que era muy conocido para los fanáticos. Aspecto del juego, Un espectáculo futbolístico muy diferente a la tradición deportiva de las transmisiones actuales de Roy, muy intenso y sagrado. Diseñador de programas sergio ferdinando Los tres protagonistas de este artículo fueron quienes lo encabezaron, poco después se convirtieron en colaboradores de Ferdinando.

De estos tres, fue el único que tuvo mucho contacto con el mundo del fútbol a través de los entrenamientos. Giorgio Gerrardi. Giorgio es en realidad hijo del famoso periodista deportivo Mario Gerrardi. Audiencia del lunes por BiscardiAunque era hincha del Milán, trabajaba en la oficina de prensa del Inter.

Equipo Así que mira los episodios de Sport Lo comentó en el Mundial de México con el mismo estilo irrespetuoso que todos conocemos tan bien. Por suerte será el entonces administrador. Inversión financiera Escuchó lo que tenían que decir. Impresionado por el ritmo de los chistes y la pura novedad con la que eran portadores, Los contrató. El resto, como ellos dicen, es historia.

La carrera televisiva de la banda comenzó entonces en Rete 4 En el interior Que Fantástico viernes triste. Al final de esta experiencia, Ferdinando se fueSólo debe seguir su carrera.

Nombre y llegada de la victoria

Se necesitaba un nombre porque lograba cierta seguridad y firme identidad de equipo en su forma de trabajar. Los tres eligieron Nombre கியாலப்பாMediado de una planta de ascendencia mexicana utilizada como laxante para caballos…

A partir de este momento comienza la serie de programas que los dio a conocer al público, de hecho, la primera emisión en la que fueron comentados íntegramente. no digas bansaiAllí se burlaron de los participantes con una especie de humor juegos sin fronteras Japonés.

Que “Nunca digas…” se ha convertido en su marca registrada Para todas sus futuras transmisiones. Nunca digas que las metas son el hermano mayor Se han convertido en verdaderas formas de adoración. Por otro lado, hay que decir que estas retransmisiones de hoy han introducido a muchos personajes que son prácticamente el epítome del mejor espectáculo italiano.

Los agregaron a Zelig, que en ese momento no era un programa de televisión. Piénsalo Aldo, Giovanni y Giacomo, Fabio de Luigi y Paula Cordellesi. En ese mundo, incluso los monstruos sagrados que pasaban por Derby se jugaban y disfrutaban. Theo Theogoli trae a sus espectáculos uno de sus personajes más famosos: Felice Cacamo.

Los tres comediantes hicieron del anonimato su fuerte, por lo que siguen siendo las únicas voces cuyos rostros aún hoy se desconocen. Después de 35 años de operación, el riesgo es alto y tienen que romper el “P *** e” como dicen.

leer más: ¿Alguna vez has visto al hijo de Jerry Gala? ¡Tiene un espectáculo en la sangre! Quién es

Pero cuando se les preguntó si lo harían de nuevo No te pongas metas, La respuesta es definitivamente no. Algunos programas están atados a su tiempo y no se repetirán. Algunos personajes no encajan entre los bucles políticamente correctos…