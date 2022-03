México se niega a aceptar represalias económicas contra Rusia

presidente de mexico, Andrés Manuel López ObradorEste martes rechazó las represalias económicas contra Rusia, rechazando la “censura” a los medios de ese país tras la invasión a Ucrania.

“No aceptaremos represalias económicas porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos negociar con las partes en conflicto.dijo el presidente mexicano en conferencia de prensa.

López Obrador Dijo que no tenía vínculos con el presidente ruso. Vladimir Putin O no con el presidente de Ucrania Volodymyr Zhelensky. “no estamos involucrados“, él dijo.

El presidente de izquierda también expresó su disidencia”.Auditoría “ medios rusos.

“No estoy de acuerdo con que los medios estén censurados en Rusia o en cualquier otro país. Debemos garantizar la libertad”.agregó López Obrador.

El líder mexicano es su gobierno”.Rusia, China y Estados Unidos se oponen a la invasión” Y su país ya ha establecido un cargo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del cual es miembro no permanente.

“Alentamos a que la asistencia humanitaria llegue a Ucrania a través de las Naciones Unidas, pero ya no podemos permitirnos desempeñar un papel de liderazgo que no tenga nada que ver con la moderación imperante en la política exterior.El anunció.

El presidente también rechazó este lunes el cierre del espacio aéreo mexicano para las aerolíneas rusas, entre ellas Aeroflot, que mantiene vuelos directos entre Moscú y Cancún (sureste) en el Caribe mexicano desde noviembre pasado.

En América Latina, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Expresó su “fuerte apoyo” el martes. Vladimir Putin Durante una llamada telefónica con el líder ruso, denunció.Movimiento de inestabilidad de EE. UU. y la OTANMientras tanto, el presidente de Brasil el domingo, Jair BolzanoAnunció que su país sería “en el neutro“En relación con la invasión rusa de Ucrania.

