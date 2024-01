Una nueva investigación revela los horrores detrás de la industria láctea

En México se consumen 128 litros de leche per cápita cada año Y su producción está aumentando. Pero en las granjas mexicanas y en las granjas de todo el mundo, La producción de leche significa privar a los terneros de la nutrición de sus madres y mutilarlos brutalmente para fomentar su explotación.Así lo revela una nueva investigación documentada por el equipo de investigación. Igualdad Animal.

Los terneros machos nacidos en la industria láctea son sacrificados cuando eran cachorros Porque no pueden producir leche y su raza no es muy utilizada por la industria cárnica. Sólo en 2022, en Italia se sacrificaron 544.557 terneros menores de 8 meses (datos Istat).

Sin embargo, los terneros son mutilados sin anestesia para que no les crezcan cuernos.. El proceso causa dolor intenso y estrés intenso, y puede tener efectos a largo plazo si la lesión persiste. Muestra de películas documentadas en México, esta disección no se realiza bajo anestesia y siempre se evita el sangrado. Después de cortar los cuernos, Se utiliza a las mujeres para reemplazar a las vacas que están agotadas por los repetidos ciclos de preñez forzada y ya no pueden producir leche.

La vida útil de una vaca en estado salvaje es de unos 20 años, pero en la industria láctea Los matan a los 3 o 4 años de nacer., cuando ya no se consideran productivos. De hecho, la producción de leche requiere de estos animales. seguir quedando embarazada Así se podrán sacar los terneros y utilizar su leche para el consumo humano. Pero aún Estos ciclos de explotación continua pueden agotar rápidamente a las vacas jóvenes.Personas que padecen enfermedades e infecciones frecuentes.

Italia produce casi 13 millones de toneladas de leche. Según los datos EurostatEs nuestro entre los 4 primeros países europeos con mayor producción, pero significa 2,8 millones de vacas son inseminadas forzadamente cada año Permitir la producción de leche puede tener graves consecuencias para su salud. También se estima que en Italia se sacrifica anualmente el 4,5% de las vacas durante la gestación: se trata de casi 130.000 muestras, cifra superior a la media europea.

Los informes que hemos documentado en México incluyen un Un sistema común en todo el mundo, incluida Italia: Las vacas son consideradas por la industria como máquinas de producción de leche, que son explotadas seriamente. El Violencia continua A lo que son sometidos, la brutal eliminación de sus crías y las condiciones en las que son encarcelados de por vida, nos muestran claramente un mecanismo de producción sostenible, resultado de una lógica inaceptable. Elija alternativas a base de plantas Significa dejar de financiar una industria basada en el abuso y la depredación.