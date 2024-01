Gianni Savio, Trotamundos de Turín del Ciclismo Mundial: “De Colombia a México, aquí está mi nueva aventura” – Turin News

Otra vuelta, otra carrera y otro equipo. Gianni Savio ha logrado otro pequeño milagro deportivo: después de salvar a su equipo hace un año creando Gw Shimano-Sidermec en Colombia, ahora comienza de nuevo con un nuevo proyecto desde México. Se llamará Forte Petrolike-Androni Giocattoli, pero contará con otro patrocinador histórico como Sidermec. Debutando en la Vuelta al Táchira en Bicicleta en Colombia el 14 de enero, el Tour regresa al calendario colombiano a partir del 6 de febrero y también enfrentará a equipos del World Tour como Team Astana Kazakhstan, Ef Education – Easypost y Team Movistar. Mark Cavendish, Harold Tejada y Nairo Quintana.

El técnico turinés no puede esperar y explica así su nueva aventura: «El contrato con Gw Shimano expiró el 31 de diciembre y pensamos en la próxima temporada. A la hora de despedirme, me puse en contacto con él para hablarle de esta nueva aventura que me ilusiona”. Responsable del proyecto mexicano, apoyado económicamente por una industria muy sólida, el exprofesional español David Plaza Romero compitió durante varias temporadas como profesional. “Nunca corrió con Yo, pero cuando él estaba en un equipo, siempre tuvimos una buena relación. Hoy dio a luz a una interesante aventura y estamos felices de casarnos con ella. Él será el entrenador, debe serlo, yo seré el entrenador del equipo, Marco Bellini estará a mi lado, el equipo está hecho en los entrenamientos”.

La estrella es el alpinista ecuatoriano Jonathan Caicedo, que ganó el Giro 2020 en el Etna y abandonó el circuito mundial vistiendo la camiseta ciclista F Pro. Pero Diego Andrés Camargo, nuevamente del F. Luego Hernán Ricardo Aguirre, quien corrió la Vuelta a España con Manjana Postopan, y Nelson Andrés Soto, quien estuvo dos años con Caja Rural – Rca. “¿Italianos en el equipo? Por ahora no, porque la sede sigue siendo México. Pero ya queremos volver al Giro a partir de 2025”.