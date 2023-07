El aire acondicionado cuesta mucho más en esta ola de calor: aquí están los grandes números

El aire acondicionado cuesta mucho y lo sabemos, pero ¿qué está pasando en este período histórico particularmente difícil? Esto es lo que hay que tener en cuenta.

No se puede negar que nuestro verano lleva varios años marcado por olas de calor récord. Los electrodomésticos, como los acondicionadores de aire, pueden salvar vidas, y eso no es un eufemismo.

el El calor crea muchos problemas de salud y las personas más débiles realmente pueden arriesgar sus vidas.. No es casualidad que en los dos últimos años, cuando el verano fue especialmente caluroso, se haya producido un aumento del 15% en la mortalidad. ¿las razones? mucho Los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares pueden deberse a los efectos nocivos del calor. sobre el cuerpo humano.

Y quién sabe, sin embargo, si la gente no se acostumbró a las comodidades y perdió algo de esa resistencia que había adquirido con los años. Años en los que no había acondicionadores de aire, guste o no. Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos, y hoy en día se ha vuelto más fácil tener un acondicionador de aire, pero al mismo tiempo los costos de usarlo afectan significativamente la factura.

¿Cuánto cuesta hacer funcionar un aire acondicionado? Los números “aterradores” en la factura

Los italianos de hoy tienen que lidiar con muchos problemas: desde la contaminación del aire, el agua y la tierra del país hasta los costos exorbitantes de cualquier bien o servicio. Ni hablar de la crisis. servicio Nacional de Saludque se ha ido debilitando y ha visto un aumento increíble desde la pandemia.

Cada vez hace más calor, somos más frágiles y el aire acondicionado es uno de los pocos pilares de salvación. Comprar uno es fácil: los precios son muy razonables o puedes pedir un préstamo muy pequeño y listo, el aire acondicionado ya está instalado en nuestra casa.

pero entonces, En la cuenta llegan sorpresas. Debido a la guerra en Ucrania y quizás también a muchas otras opciones políticas, La electricidad hoy cuesta mucho. Mientras que por un lado protegemos nuestra salud escuchando los consejos de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, por otro lado, corremos el riesgo de sufrir un “infarto” al tener que pagar la factura de la luz consumida.

Para entender cuánto dinero puede costar mantener un aire acondicionado, podemos referirnos a lo que es precio actual de la energía eléctrico. Actualmente está flotando en 0,11626 euros por kWh.

Puede parecer un número muy pequeño, pero multiplíquelo por la cantidad de horas que mantenemos todo el hardware, agregue los costos de transporte, las tarifas de producción y los impuestos, y el resultado es una factura estratosférica. Justo El aire acondicionado puede costar hasta 2 euros al díaY nos damos cuenta que en dos meses incurriremos en gastos.Total“60 euros. Desafortunadamente, este es solo el costo de un dispositivo, al que se debe agregar el costo de otros. Que, por supuesto, no podemos prescindir.

El aire acondicionado cuesta mucho, pero podemos adoptar algunas estrategias para ahorrar dinero

El tiempo no nos da buenas noticias, al menos por ahora, y parece que 2023 también es una temporada destinada a batir muchos récords.

Llegan todo el tiempo Consejos para combatir los efectos nocivos del calorBeba mucha agua, no salga a la calle durante las horas de calor, use ropa ligera y coma alimentos frescos como frutas y verduras. Pero si queremos ahorrar en las facturas, ¿cómo podemos hacerlo?

Desafortunadamente Para mejorar el consumo, hay algunas cosas que deben hacerse. En primer lugar, elija acondicionadores de aire con una clase energética alta, como A +++, y luego tenga en cuenta el hecho de que cada dispositivo adicional en funcionamiento afecta la factura.

Así que elijamos bien las habitaciones para dinamizarlas, y tal vez Elegimos usar el aire acondicionado en el dormitorio por la noche para asegurar un buen descanso.. De hecho, durante el día podemos combatir las olas de calor hidratándonos y duchándonos con frecuencia, lo que por la noche altera nuestro ritmo circadiano y nos provoca más estrés.

También en selección de temperaturaAsí que vamos a configurarlo No caiga por debajo del exterior por más de 4-5 grados. Obviamente, un acondicionador de aire consume más si tiene que crear aire muy frío. Además, la diferencia fundamental nos lleva a cambios bruscos de temperatura corporal que no son buenos para la salud.

Finalmente debemos Verifique periódicamente la eficiencia del acondicionador de aire y que se requiera un mantenimiento regular para hacerlo. Si el filtro está sucio, la máquina consumirá automáticamente mucho más. Y no debemos olvidar que con un filtro lleno de bacterias, es más probable que nos encontremos con infecciones respiratorias.