El actor ganador del premio Emmy por Somos nosotros tenía 66 años

desapareció en la noche Ron Cephas Jonesel actor ganador del premio emmymejor conocido por su interpretación de William Hale en la serie somos nosotros de NBC. El actor tenía solo 66 años y padecía una enfermedad pulmonar desde hacía mucho tiempo.

papel en somos nosotros Ha recibido cuatro nominaciones a los Premios Emmy como Mejor Actor Invitado, Dos resultando en una victoriaEn 2018 y 2020, respectivamente, su hija Yasmine también ganó un premio Emmy por Actuación Destacada en una Comedia, Cortometraje o Drama en 2020, marcando la primera vez en la historia que un padre y una hija ganan el premio en el mismo año.

“A lo largo de su carrera, he sentido su calidez, su belleza, su generosidad, su amabilidad y su gran corazón. Todos los que tuvieron la suerte de conocerlo.» Lee la carta de despedida de la desaparición. Ron Cephas Jones comenzó su carrera en el Nuyorican Poets Café y su amor de toda la vida por el escenario, como lo demuestra su reciente nominación al premio Tony y el premio Drama Desk por su papel en Clyde’s en Broadway. La belleza interior y el espíritu de Ron eran conocidos por todos sus fanáticos gracias a su actuación dos veces ganadora del premio Emmy en la serie This Is Us. Dejó una hija, Jasmine Cephas Jones.

detrás somos nosotrosRon Cephas Jones protagonizó la serie Apple+ la verdad sea dichadonde interpretó a Lukather “Shreve” Scoville, en Ley y orden – dos caras de la justicia Y en la miniserie estoy buscando alaska. También fue Bobby Fish en la serie Marvel. jaula de lucas Apareció como estrella invitada en Bajar Y Sr. robot.

En cambio, su filmografía incluye títulos como: En todo el universo, tiene un juego por Spike Lee, Acuerdos y desacuerdos por Woody Allen, Half Nelson, dolomita es mi nombrey recientemente día de perros y una pelicula veneno para el Universo Spider-Man de Sony de 2018.

