El 9 de mayo se aprobó la ley sobre el envío de armas a Kiev. Zelensky se sincera sobre la paz al renunciar a Crimea

Una fragata rusa arde cerca de la Isla de las Serpientes en el Mar Negro.Almirante Makarovya participó en el ataque a la ciudad Odesa en abril. Un nuevo golpe a la flota rusa y un objetivo valioso invadieron a los ucranianos, que iban a alcanzar el barco con un misil Neptune, según el diputado. Oleksi Honcharenko quien confirmó el episodio en su perfil de Telegram. La inutilización de esta fragata, considerada la última de su clase, es un importante logro militar para la misma Kievincluso si de moscas Niegan que todo esto haya pasado. El Pentágono agrega que no tiene evidencia para confirmar esto. “Hemos estado trabajando en esto todo el día, pero en este momento no tenemos información para confirmar esta noticia”, dijo el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby. Las fotos publicadas en las redes sociales, sin embargo, muestran humo saliendo del barco y operaciones de rescate en acción.

Las tres fragatas del almirante Grigorovich pertenecen a la Flota del Mar Negro, cuyo cuartel general se encuentra en Sebastopol. Están armados con 24 misiles tierra-aire de medio alcance Buk y ocho misiles de crucero Kalibr. Pueden escoltar a otros barcos y también atacar objetivos en tierra. Después del hundimiento del crucero Moskva, la flota rusa en el Mar Negro se redujo a solo tres grandes barcos de combate, el mejor de los cuales fue la fragata de misiles Almirante Makarov. Sin embargo, ante la evidencia fotográfica que muestra incendios que se elevan desde esa parte del mar, el Kremlin insiste en negarlo. “Todo va según lo planeado en Ucrania”, dijo el portavoz Dmitry Peskov, al comentar las palabras del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, al comentar que el tiempo de la operación sería “más largo” de lo esperado originalmente.

Peskov comentó sobre el ataque al almirante Makarov y dijo: “No tenemos información sobre él”. También lanza un mensaje cruzado a Varsovia: “Polonia puede suponer una amenaza para la integridad territorial de Ucrania -dice-. El hecho de que en los últimos meses haya habido una retórica muy hostil por parte de Polonia y el hecho de que una amenaza a la integridad territorial de Ucrania pueda provenir de Polonia son hechos evidentes”. Como diciendo: si amenazan, entonces podemos decidir lanzar un ataque contra ellos también.

Resistencia

Mientras tanto, la guerra en el sur del país se hizo más violenta. Las fuerzas de Vladimir Putin atacan Odessa desde Crimea, y fuentes en Moscú aseguran que “permanecerán para siempre en el sur de Ucrania”. De hecho, la invasión no es como dicen los rusos: a excepción de algunas áreas aisladas, la resistencia ucraniana siempre es muy fuerte. Ayer, el New York Times informó que el ejército de Kiev estaba tratando de expulsar a las fuerzas rusas de las ciudades de Kharkiv e Izyum, donde la batalla se detuvo durante aproximadamente un mes. En los últimos días, el escenario parece haber cambiado: las fuerzas ucranianas avanzaron hacia el exterior de la ciudad, lanzando una ofensiva hacia el norte y el este, comenzando con intensos bombardeos y una ofensiva de infantería respaldada por tanques y otros vehículos blindados. “Las primeras armas que pueden detener al enemigo llegarán en grandes cantidades a fines de mayo o principios de junio”, dijo Oleksiy Aristovich, asesor del presidente ucraniano Zelensky, y especificó que un contraataque a gran escala contra las fuerzas de Moscú probablemente no comenzaría antes de esa fecha. el tiempo. Todo esto mientras anoche Joe Biden anunció en Twitter otro paquete de ayuda militar de 150 millones de dólares.

Mientras tanto, los soldados del zar concentran sus fuerzas contra la acería de Azovstal. Un comandante ucraniano confirmó que se estaban produciendo “batallas sangrientas” dentro del recinto después de que los rusos lograran penetrar en sus alrededores. Varias imágenes de las largas columnas de humo que salían de la fábrica de acero se difundieron en las redes sociales después de los bombardeos y bombardeos. Aunque unos 50 civiles fueron evacuados de Mariupol ayer por la mañana. Un nuevo convoy de las Naciones Unidas -como anunció el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, Martin Griffiths- se dirigió a la ciudad con la ayuda de la Cruz Roja Internacional. No se proporcionaron otros detalles “para no poner en peligro la operación”.

civiles

Sin embargo, desde Telegram llega información sobre lo que sucede alrededor de la planta. Durante el alto el fuego en la zona de la planta siderúrgica -dijo el batallón Azov- las fuerzas rusas dispararon contra un automóvil que transportaba civiles para evacuarlos de la fábrica. Un soldado murió y seis resultaron heridos. “El enemigo sigue sin respetar los acuerdos y sin cumplir con las garantías de seguridad para la evacuación de civiles”, agregaron. El presidente Volodymyr Zelensky habla de Mariupol como un “ejemplo de asedio y tortura” que demuestra la “actitud inhumana y la brutalidad del ejército ruso”. La indiscreción con la que Putin decidió asestar un golpe mortal a los combatientes del batallón Azov ubicados dentro de la planta, gracias a la “punta” ucraniana del topo, también es proporcional a la carrera por la confirmación y la negación. Alguien les da a los rusos un mapa de las instalaciones. La noticia, por supuesto, no tiene confirmación.

Por la noche, las sirenas volvieron a sonar en Odessa. “Las explosiones se pueden escuchar en todas partes – es el llamado de las autoridades locales a la población -. La defensa aérea está funcionando. Quédense en el refugio”. Y hay algunos funcionarios occidentales que Putin puede decidir declarar oficialmente la guerra a Ucrania el lunes. El que luchó hasta ahora es considerado solo por Moscú “Operación especial”. También en Mariupol, los “ocupantes” están restaurando monumentos de la era soviética. Petro Androchenko, asesor del alcalde de la ciudad, el viernes distribuyó nuevas fotos que, en En los últimos días, todos los monumentos de ese período han sido “restaurados”.

Analizar

Una vez más, el hundimiento del barco Moskva por parte de los ucranianos estuvo en el centro del análisis estadounidense. Muchas hipótesis e ideas irreflexivas. Chris Carlson, ex oficial de la Marina de los EE. UU., afirma que, en el momento del ataque, los radares de detección del barco ruso estaban desactivados o inactivos. Evaluado en base al examen de las fotos publicadas en las siguientes horas. Los dispositivos estaban en posición de sugerir esto. El experto añade además otros dos componentes: los sistemas podrían tener problemas de mantenimiento (aspecto en el que los rusos no brillan) y en cualquier caso -si hubiera funcionado- habrían podido detectar la amenaza entrante, es decir, el antimisiles. buques. El lanzamiento fue preciso y el crucero golpeó en el punto más apropiado, en parte del casco provocó un incendio catastrófico: una situación que determinó su destino.