“Ahora existe un peligro en un triple frente, y los ayatolás saben lo que les espera”.

El riesgo real de una escalada de la guerra también podría provenir del interior de Israel, de Cisjordania, si no del corazón del país. Hablamos de ello con el profesor Charles Kupchan, ex asesor de seguridad nacional en las administraciones de Obama y Clinton, y ahora profesor de política internacional en la Universidad de Georgetown.

Profesor Kupchan, ¿existe riesgo de una escalada de esta guerra y cómo podría manifestarse?

“Hay tres formas que podrían llevar a una expansión del conflicto. La primera es la intervención de las milicias proiraníes de Hezbollah desde el Líbano, pero también desde Siria, donde Irán ha reunido sus elementos. Los peligros también existen en Cisjordania, donde ya hemos sido testigos de muchos enfrentamientos entre palestinos e israelíes, y finalmente veo un peligro malicioso dentro del propio Israel, porque ya hemos sido testigos de enfrentamientos violentos, y no olvidemos lo que pasó en Lod, la ciudad con una comunidad mixta judío-árabe cerca de Tel Aviv, donde hace dos años asistimos a los peores episodios de violencia interna desde la fundación del país en 1948. Estallará una guerra civil.

La influencia iraní está ahora bien establecida, aunque parece que Teherán no fue quien dio luz verde a la operación de Hamás. ¿Qué lleva a Irán a desestabilizar Oriente Medio?

“Su política exterior no es diferente de la de Rusia. Su principal objetivo es precisamente desestabilizar y revertir el status quo. Son agentes del caos. Tienen milicias en Irak, Siria, Líbano, Yemen, Gaza y quizás también en Cisjordania. Están ampliando su fuerza a través de esta red de clientes. Pero no creo que tengan la intención de iniciar una guerra a gran escala. “Enviar el primer portaaviones estadounidense y ahora un segundo es un mensaje claro de la administración Biden, y debería hacerlos tener cuidado”.

¿Ve alguna posibilidad de distensión?

“En este momento, es difícil imaginar un gran avance, pero estoy seguro de que incluso en medio de toda la retórica hostil, incluso en medio de los dolores de terror a los que hemos sido sometidos y el sentido de unidad del país, la diplomacia es también se está preparando entre bastidores. Escenas mientras pensamos en el futuro.

¿Quién debería ser parte del trabajo diplomático?

“Los mismos que trabajan para facilitar la ayuda humanitaria, Estados Unidos, Turquía, Egipto y Qatar. Sus intentos de crear zonas seguras para la población civil, abrir el cruce de Rafah y persuadir a Israel de que muestre cautela en las represalias son iniciativas que pueden continuar hacia un esfuerzo diplomático de paz genuino.

En su opinión, ¿hay alguien en el mundo hoy – ya sea un país o una organización global como las Naciones Unidas – dispuesto a liderar a Gaza hacia el futuro?

“No. Esa es una respuesta fácil. Pero tampoco veo que Israel vuelva a dejar Gaza independiente. ¿Realmente hicieron eso y qué obtuvieron a cambio? Cohetes y niños masacrados”.

Entonces, ¿qué futuro ves?

“La única esperanza que tengo es que los palestinos y los israelíes miren el abismo que han creado y se den cuenta de que necesitan buscar una alternativa. Pero debemos recordar que esta guerra hace retroceder las perspectivas de paz entre las dos partes, perspectivas que ya se han desvanecido, en parte debido a los Acuerdos de Abraham”.

Pero ¿por qué no se suponía que los Acuerdos de Abraham traerían la paz al Medio Oriente?

“En cambio, entienden por qué los palestinos se sienten olvidados y abandonados. Sus hermanos, que se suponía que debían apoyarlos y ayudarlos, se pusieron del lado de Israel. Arabia Saudita también estuvo a punto de firmar el acuerdo con Israel. Esto significaba que el centro de gravedad del mundo árabe habría cambiado y la cuestión palestina habría quedado completamente olvidada. La cruel ironía de esta historia es que la región parecía estar avanzando hacia un futuro diferente de coexistencia árabe-judía. Por eso los palestinos están enojados. “Quienes rechazan el status quo adoptado por Israel, un estado de parálisis sin derechos”.

¿Qué debería hacer la comunidad internacional?

“Si Israel logra aplastar a Hamas, todos tendremos que presionar por una solución política a largo plazo. No podemos fingir que no vemos. El derecho de Israel a existir, a defenderse y a castigar tal brutalidad te atrae a su lado. Entonces ves la otra cara de la moneda, el sufrimiento de los palestinos durante décadas, sufrimiento físico y psicológico… No es una cuestión de blancos o negros. “Es un dilema moral difícil que, si no se resuelve, seguirá teniendo consecuencias trágicas”.

