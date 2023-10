Enfrentamiento entre Sirasa y Ovadia. “¿Por qué no dices que Hamás son terroristas?” “¿Tiene Israel derecho a ocupar tierras palestinas?” En el número 7

Intenso ida y vuelta Campaña de limpieza (N° 7) Explicar Mona Ovadia y Claudio Cerasa Sobre el conflicto palestino-israelí. jefe Atado El artista judío es acusado de no ser condenado agitación Cualquier grupo terrorista, pero Ovadia le plantea su pregunta al periodista: “Estás usando el típico modelo discurso occidental. Si Israel tiene derecho a defenderse, les pregunto: ¿Tiene Israel derecho a ocupar tierras palestinas?“.

Serasa no responde.

Ovadia insiste: “¿Tiene Israel ese derecho?”

Continúa el nuevo silencio de los editores de Il Foglio y Ovadia: ¿Por qué Israel no se retira de los territorios palestinos para demostrar que está dispuesto a negociar? No, Israel nunca quiso establecer un Estado palestinoNo existe una solución de dos pueblos y dos Estados. Y Hamás es el resultado de la política de Israel.. Explica que los palestinos en Gaza viven bajo un feroz asedio: la energía, el agua e incluso su registro dependen de Israel. ¿Qué pasó entonces con la retirada de Gaza? Es una estafa. El problema es el colonialismo, la ocupación y la separación. “Todo lo demás está contribuyendo al riego de California”.

Sirasa repite su pregunta, acusando a Ovadia de no responder a Hamás.

El escritor responde: “Sirasa, me gustaría saber de ti.Organización de Liberación de Palestina El Estado de Israel reconoció su aceptación de un acuerdo sobre el 22% de la Palestina histórica, pero los gobiernos israelíes no mostraron ninguna voluntad de hacerlo. Y en realidad enviaron 800 mil colonos. ¿Qué tiene esto que ver con la defensa de Israel? Israel siempre ha querido borrar la propia identidad palestina. Ir a vivir dos meses como palestino en Gaza o Cisjordania. Entonces ven y dime algo“.

jefe Atado Reitera que Ovadia no responde y recibe una reprimenda de su parte Laura Boldrini: “Tampoco respondiste la pregunta de Ovadia”.

El artista pide disculpas y responde: “Los pueblos colonizados y oprimidos tienen derecho a defenderse. Todos los pueblos bajo el yugo del colonialismo utilizan el terrorismo. Los israelíescuando pelearon Inglés, Llevaron a cabo ataques terroristas. te contaré sobre Irgún Tesfai Leumi Y añadió: Una organización terrorista deliberada, que incluso escondió armas en escuelas y guarderías. Estoy en contra de la violencia terrorista, pero cuando no tienes alternativa posible y te están asfixiando a cada minuto…”

“No hay nada más”, interrumpe Serasa.