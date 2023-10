Israel – Hamás, noticias de la guerra actual

Biden sobre Medio Oriente: la solución son dos estados

Respecto a la situación en Oriente Medio, Biden dijo: “No podemos renunciar a la paz. La solución son dos Estados” para Israel y los palestinos. Reiteró que la explosión ocurrida en el hospital de Gaza no fue provocada por Israel, pero tuvo mucho cuidado de no olvidar a los palestinos. “Estados Unidos sigue comprometido con su derecho a la dignidad y la autodeterminación. Las acciones de los terroristas de Hamas no hacen que ese derecho desaparezca. No podemos ignorar la humanidad de los palestinos inocentes que sólo quieren vivir en paz y tener una oportunidad. Abandonarlos “. Paz”. También recordó al niño de 6 años que fue asesinado a puñaladas en los últimos días en Chicago.