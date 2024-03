Policías, cámaras y provocadores del Kremlin, el funeral imposible de Alexei Navalny: “Amenazaron hasta a los conductores de cadáveres”

Sólo quedan 12 horas para el funeral de Alexei Navalny, el más feroz opositor anti-Putin, fallecido el 16 de febrero en la colonia penitenciaria de Siberia donde cumplía condena por “fraude”. En Moscú, concretamente en el barrio donde se supone que tendrá lugar el funeral, el ambiente es muy pesado. “Ni siquiera podemos encontrar un coche fúnebre para transportar el cuerpo de la iglesia al cementerio”, dijo hoy Kira Yarmysh, portavoz del disidente muerto. El funeral está previsto que tenga lugar el viernes 1 de marzo a las 14.00 horas (las 12.00 horas en Italia) en la iglesia del Icono de la Madre de Dios en Marino, al sureste de la capital. Luego, unas dos horas más tarde, su cuerpo debería ser enterrado en el cementerio de Borisovskoe. La madre de Navalny luchó con uñas y dientes en las semanas posteriores a su muerte para ver primero y luego recuperar el cuerpo de su hijo; Luego también poder celebrar su funeral: las autoridades intentaron por todos los medios obligarla a aceptar que se mantuvieran en completo secreto, pero ella siempre se opuso. Pero el Kremlin sigue poniendo todo tipo de obstáculos al “éxito” de la despedida definitiva. “Personas anónimas siguen llamando a todas las funerarias y amenazándolas si aceptan transportar el cuerpo de Navalny”, afirmó la portavoz la víspera del funeral.

¿Qué riesgo tienen quienes van a un funeral?

Por el momento, no está claro quién de la familia de Navalny participará, aparte de su madre: los riesgos para su viuda Yulia, que se ha expuesto mucho en los últimos días, y para sus hijas serán enormes, y hasta donde sabemos los tres viven en el extranjero. Ni siquiera está claro cuántas personas podrán o querrán participar en la ceremonia, teniendo en cuenta las amenazas explícitas de las autoridades, así como el manto de silencio y difamación del carácter de Navalny impuesto por el Kremlin a través de los medios de comunicación. . Lo que es seguro, informes. bbcEs que la policía se está preparando para vigilar atentamente lo que sucederá, y quizás más. Las fotografías publicadas en las redes sociales ya mostraban hoy una presencia policial dominante en la zona de la iglesia y en el cementerio: las barricadas están listas para ser instaladas, según informa el canal “RusNews” en Telegram, y ya se han instalado cámaras de seguridad “en cada farola” de los alrededores. el cementerio. No sólo eso: tras las preocupaciones expresadas públicamente por Yulia Navalnaya en el Parlamento Europeo sobre posibles detenciones en funerales, el Primer Departamento -un grupo de abogados y defensores de los derechos humanos- advirtió sobre la posible entrada de “agentes provocadores” en forma de activistas progubernamentales. El grupo pide la máxima atención y sugiere a quienes quieran participar en el funeral que no utilicen el transporte público ni lleven ningún objeto con la cara de Navalny o el símbolo de su fundación anticorrupción.

