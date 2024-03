Barcos rusos en el Mar Negro y las extrañas maniobras de Putin tras los ataques con drones ucranianos: ¿una nueva estrategia?

La nueva estrategia para la flota rusa desplegada en el Mar Negro es cautelosa, después de que una serie de ataques con drones navales ucranianos destruyeran la armada de Putin en la región. Ucrania ha atacado los barcos de Moscú durante toda la guerra: el objetivo era atacar a Putin en Crimea, que sirve como centro logístico central de Moscú y que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha prometido recuperar. “Recientemente ocurrió un incidente interesante cuando los rusos enviaron dos unidades navales para escoltar sus barcos desde el Bósforo. Esto no sucede a menudo, sólo una vez al mes. “Pero en cierto momento, los barcos dieron media vuelta y regresaron”, dijo Dmytro Pletinchuk, portavoz de la Armada ucraniana. No está claro qué causó el cambio, pero Pletinchuk especuló que los comandantes de los barcos estaban conscientes de la amenaza. “Los barcos se vieron obligados a desplazarse a lo largo de la frontera turca, ocultándose efectivamente en aguas territoriales turcas. El portavoz añadió que no tomaron la ruta más corta que normalmente habrían tomado, sino que huyeron.

La revista Newsweek señaló que los analistas de Oscent identificaron una serie de eventos similares en el Mar Negro que involucraron a la flota rusa. “Muy, muy extraño – escribió Yoruk Işık, uno de los analistas, el tráfico está suspendido debido a la niebla. Sparta IV gira y se dirige hacia el Mar Egeo”. Luego Ishik añadió: “El petrolero ruso Yaz, que normalmente transporta combustible para aviones desde la terminal petrolera de Feodosia a la Fuerza Aérea Rusa que opera en Siria, también hace un misterioso giro en U después de llegar al Mar Egeo. Bósforo ¿No se atreven a navegar en el Mar Negro?

Un análisis del Ministerio de Defensa británico muestra que las tácticas rusas en el Mar Negro no han resultado suficientes: “La postura defensiva adoptada para mitigar el enfoque poco convencional de Ucrania en la guerra naval no está funcionando como se esperaba”. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Estados Unidos, llegó a una conclusión similar: los éxitos de Ucrania en el Mar Negro obligaron a la Armada a cambiar sus modelos operativos. Es por eso que Moscú está trasladando algunos barcos desde su base principal en Sebastopol, Crimea. Ucrania no tiene una armada grande, pero ha hecho un uso intensivo de drones navales para llevar a cabo ataques selectivos contra los rusos, lo que resultó en la pérdida de varias lanchas de desembarco, dos cruceros clase Tarantul, un submarino y el buque insignia ruso, Moskva.

