La7, Litigio Friedman de Batista. “Eres amigo de Chávez”. “Nunca lo conocí. Respeto, con la silla de Conte, hizo un espectáculo absurdo”

chispas “martes” (La7) Entre los exdiputados de M5s, Alejandro de Batistael escritor estadounidense Alan Friedmanquien, en un debate sobre la guerra en Ucrania, criticó duramente las posiciones de su interlocutor: “No debemos dar credibilidad y valor a cosas fáciles Antiamericanismo al amigo de Chávez y al dictador de Irán. Aquí la guerra de Irak no tiene nada que ver. Nos guste o no Di Battista, la política exterior italiana para gobierno draghi He cambiado profundamente desde que estaba en el gobierno de Amarillo y Verde. Ahora hay un gobierno europeísta y atlántico, pero tú estabas Escépticos del euro, súcubos de China y amigos de Rusia“.

La respuesta de Di Batista no se demoró: “No sé por qué el Dr. Friedman debería estar insinuando en lugar de discutir. Por cierto, yo Nunca conocí a Hugo Chávez, porque murió antes de que yo entrara al Parlamento. Evidentemente, su estilo de trabajo es también el que mostró hoy, cuando el líder del principal partido italiano se levantó e imitó Berlusconi, lo que no la condena, limpió la silla en la que estaba sentada. Esa es su forma de discutir, no es la mía”.

Y añade: “Siempre he pensado que las sanciones contra Venezuela Se trata de nacionalizar el petróleo y no violar los derechos humanos, porque hay gente que se preocupa por los derechos humanos todos los días. Y solo sobre la base de a quién violan las personas. Si, como concluyo, este señor piensa ponerme bajo el microscopio sin controversia, cae mal y puede regresar a Detroit o Washington. Respeta a este país y al principal poder político italiano sin hacer estas escenas ridículas. Sé respetuoso, porque eres un huésped de este país”.