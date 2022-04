Donnarumma se combina, incluso los fanáticos de Milán lo lamentan

Ayer, a través de una fuente confiable, el Equipe, se dio a conocer la noticia de su posible regreso a Milán en caso de despedida. leonardo Y la adquisición simultánea de acciones del club rossoneri por parte del fondo Investcorp, pero el momento oscuro para Donnarumma aún no ha terminado. un portero NacionalHabiendo regresado ya de pruebas embarazosas, se encontró con un nuevo pato en el partido de Pascua en la Liga francesa.

El pato de Donnarumma no impide que el Paris Saint-Germain le gane al Marsella

El ex cabeza de serie del Milán fue decisivo con muy graves Error Salió de un saque de esquina para el empate momentáneo del Marsella con el PSG, Caleta Carr entregó el balón 1-1 pero por suerte para él, los parisinos ganaron la final gracias a un tiro de penalti. Mbappé.

Los videos de error de Donnarumma se están extendiendo por la web

Paris Saint-Germain ahora está en el primer lugar con 74 puntos, 15 puntos detrás de Marsella, y le bastará con derrotar a Angers en la ronda de entre semana para coronarse campeón de Francia. Sin embargo, fue una mala noche para Donnarumma. una vergüenza También en otro país CircunstanciaSale del área y controla el balón y luego lo manda a una falta lateral aterradora sin saber qué hacer. Imágenes que pronto se difundieron en la web.

La afición del Milan empieza a simpatizar con Donnarumma

Las reacciones revolotearon en las redes sociales: “Los entrenadores deportivos de porteros en Italia son los primeros del mundo. Si tenía ambiciones reales, se quedaba con él”. DidaQue lo planteó correctamente. Fue a París a comer sfogliatelle y un año después en el banquillo se olvidó de cómo ahorrar. Estaba estático” o: “Humano como un jugador del Milan, y ahora estoy empezando a arrepentirme. Pero su elección fue mala.

Hay quienes escriben: No escuchó a los que amaba. Se destruyó con sus propias manos” y otra vez: “Lo siento humanamente, soy hincha del Milán, me levantó, lo amaba y no escupo donde comía. Matemáticamente, es la conclusión natural de un individuo tonto en manos del mediador

Donnarumma paga su propio karma según la web

Pero muchos son despiadados: “Donnarumma paga su arrogancia… el destino te está derribando poco a poco, querido Gigoni” o: “¡Al menos tiene la suerte de jugar porque los delanteros siempre marcan un gol más que sus patos!”. Y otra vez: “Quería desafiar al destino Karma Enviar la factura

Finalmente comentarios amargos: “Él puede elegir entre el dinero y un trabajo, me eligió a mí” Capital Y aquí están los resultados” y luego: “¿Pero alguien realmente pensó que era el número uno del mundo?”. pero por favor”

Sportificar