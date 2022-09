donde estas mentirosa eres toxica

Mauro Icardi publica conversaciones con Wanda en redes sociales: “Dices que estás soltera, pero eres tóxica nivel 1000”. Luego la foto de la videollamada: “Te amo”. Tres días después de anunciar su separación, continuaron hablando de su relación. wanda nara Y el Mauro Icardi. El matrimonio entre ambos siempre se ha vivido mucho en los medios y los hechos familiares suelen ser tratados como situaciones que pueden resolverse en público sin demasiados problemas: a pocas horas del anuncio de la corista y empresaria argentina, la ex del Inter. El capitán mostró un nuevo lado de su relación actual en las redes sociales y publicó conversaciones privadas que tuvo con su exesposa en las últimas horas. Todo en público, sin filtros. Pero después de unos momentos la paz llega aquí. ¿Dónde está la verdad en todo esto? Pero vamos en orden. Delantero de la tarde Galatasaray Sorprendentemente, publicó tres historias en las que trató de demostrar que, a pesar del anuncio, Wanda Nara todavía intentaba conectarse con él. Una situación que parecía irreversible hasta que desaparecieron esas historias y aparecieron otras, la más reciente las vio a las dos en una videollamada. “Eres célibe, o dices que lo eres, pero eres tóxico”el escribio Mas a Al publicar la primera captura de pantalla de un chat con Wanda en su perfil de Instagram. En otra historia, momentos después, mostró lo que ella le escribió: su (ex) esposa le preguntó dónde estaba y por qué decidió salir en lugar de acostarse con el bebé, pero el jugador del Galatasaray respondió que no. . Debe una explicación de por qué lo dejaste y lo presionaste. Ahora, ¿también quieres manejar mi vida incluso cuando esté separado?

Icardi en el Galatasaray dirigido por Wanda Nara: Obligó al Paris Saint-Germain a darle lo que ella quería

READ Vlahovic, un affare da oltre 120 millioni: perché la Juve può permetterselo | primapagina “Porque eres un mentiroso casado y soltero”. Wanda siempre respondía en la misma pantalla y Moreto respondía a tiempo: “¡Somos iguales!”. Una historia con contornos muy desdibujados desde muchos puntos de vista. En tono amenazador, la madre de las hijas de Icardi escribió amenazante y sin titubeos: “¿No me lo quieres decir? Bueno, peor para ti”. Moreto respondió: “¡Qué tóxico eres!”. La tercera historia, que luego fue eliminada, no era una conversación entre ellos sino que mostraba la llamada entrante y estaba acompañada de una inscripción. Nivel tóxico 1000. ¿Todo se termino? ¿La fecha es ahora al final de los créditos? Nada de esto. Apenas 9 minutos después de estos mensajes, que parecen acabar con cualquier esperanza de reparar la relación, Mauro Icardi publicó una foto de una videollamada y escribió “Te amo, Toxi”. Las historias anteriores desaparecieron del perfil del jugador y aparecieron tres historias nuevas, con el final de esta serie cerrado. La situación entre los dos es aún muy confusa y la frontera entre reality show y serie es poco conocida, porque ambos aparecen como actores en una obra ya escrita y simplemente tienen papeles interpretables.

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });

“Zombie pionero. Adicto a las redes sociales. Gurú de la música. Fanático de los viajes de toda la vida. Empollón de la comida. Aficionado premiado de Twitter”.