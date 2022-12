Detrás de la carne de caballo: Una nueva investigación sobre un matadero en México

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se matan en México unos 579,983 caballos, sin contar los que se matan ilegalmente. Igualdad Animal está lanzando, por primera vez en Italia, imágenes impactantes que muestran la horrible violencia infligida a los caballos durante la matanza.

El metraje fue producido por una investigación encubierta en un matadero ubicado en Arriaga, en el estado mexicano de Chiapas, que no decía sacrificar caballos en su interior. Un informe presentado a Ceneca, la organización mexicana del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, indicó que en la planta solo se sacrifica ganado bovino.

Las imágenes y videos recopilados documentan prácticas que no cumplen con la legislación mexicana en cuanto a los métodos de sacrificio de animales domésticos y silvestres que son obligatorios en todo el país. En particular, los hallazgos muestran que los caballos enfermos o desnutridos se cansan mucho y los operadores los obligan a moverse, golpeándolos con palos o arrastrándolos colgándolos de cadenas de metal; Los operadores utilizan picanas eléctricas en los caballos para aturdirlos mediante descargas eléctricas en varias partes sensibles del cuerpo, como las orejas. Sin embargo, esta es una práctica prohibida en estos animales; Antes de sacrificarlos, los caballos son aturdidos sin la supervisión de un veterinario, lo que hace que los animales sean golpeados repetidamente, a veces incluso con descargas eléctricas; Contrario a las disposiciones de la ley mexicana, la muerte de estos animales no ocurre dentro de los impactantes 30 segundos, lo que causa más sufrimiento y dolor a los caballos.

México es el segundo mayor productor de carne de caballo en el mundo después de China y uno de los mayores exportadores mundiales. Sin embargo, la venta de esta carne en el mercado interno para consumo humano es motivo de preocupación. La carne de caballo en realidad se vende como carne de res debido a la falta de transparencia en el etiquetado. Asimismo, según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2015, la carne de caballo en México contiene altos niveles de clembuterol, un fármaco veterinario nocivo para los humanos y por lo tanto no permitido en animales destinados al consumo. Debido a esta droga, la carne de caballo representa un riesgo para la salud pública.