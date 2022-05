.. Noticias, noticias, hechos, personalidades, la política de Valdinivol

Viernes 13 de mayo a las 18:30 horas, en Lo Spacio Pistoia, vía Curtadon y Montana 20/22, con Alessandro Raveki en Ciudad de México con Polano (editorial Giulio Perrone, 2022, p. 156, euro 15,00) Autor Martinooo B.

La Ciudad de México nació en el corazón de Estados Unidos, en un lago de los remanentes del lago de Texco, por lo que cada año por su propio peso una megalópolis, el peso del caótico tráfico, se hunde en las concurridas calles que la recorren. ., Estudiantes y mujeres marchan en sus buses destrozados y luchan.

Este libro es la historia de muchos mapas que puedes usar para perderte en este monstruo que es un sitio esencial para los viajeros inteligentes. Porque perderse en la capital mexicana es una experiencia única: una experiencia culinaria, erótica, celestial y vertiginosa, a veces venenosa, siempre satisfactoria.

Independientemente de la historia de la lejana ciudad y sus acontecimientos contemporáneos, la historia que ves aquí te llevará a dar largos paseos por sus calles más icónicas, librerías de viejo, universidades públicas y zonas verdes. Parques, ruinas aztecas. , galerías y museos, pero sobre todo entre los rostros que fascinaron a Roberto Polano, lo decía sin descanso en sus obras maestras.

La escritora chilena, junto a otras mujeres y hombres, serán personajes ficticios o reales en cada rincón del libro, una suerte de poema en prosa dedicado a la nostalgia de una ciudad imposible, de lejos.

Alessandro Raveggi (1980) vive en Florencia. Enseña literatura en la Universidad de Nueva York. Fundó y dirigió la revista literaria The Flr. Es autor de las novelas En la tina de las terribles pirañas, Efigie 2012 y Gran Karma. Lives of Carlo Guccioli (Pompeii 2020) The Stories of the Great Kingdom of Emergency (Liberria 2016), cuatro volúmenes de poesía, un libro sobre Italo Calvino y una introducción a David Foster Wallace (editado por New Frontier 2016). Escribe sobre libros y cultura en revistas nacionales e internacionales, incluidas Wired y Esquire. Es autor de la serie de ficción extranjera Liberaria Edithris.

Para participar en la presentación es obligatoria la mascarilla FFP2.

Fuente: Espacio