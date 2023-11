Destiny 2: Starter Pack provoca la ira de los jugadores que protestan por el uso de etiquetas, pero Bungie las eliminará

Destino 2 Recientemente tuvo lo que se considera una de las peores microtransacciones que el juego ha lanzado hasta la fecha, con Notorious Paquetes de inicio Qué hizo él Hacer enojar a los jugadores Debido a su costo relativamente alto en comparación con el bajo valor de su contenido.

A pesar del nombre, el Starter Pack en realidad no contiene contenidos de particular interés, y el precio de 15 dólares, aunque no es alto, es Desproporcionadamente Comparado con el valor de la oferta. De hecho, en el interior hay tres armas exóticas (Traveller’s Chosen, Ruinous Effigy y Sleeper Simulant) que, según los jugadores, son antiguas, se pueden encontrar fácilmente de otras maneras y definitivamente no son esenciales para jugar.

También hay artículos brillantes y cosméticos en el paquete, pero también se pueden encontrar fácilmente a través de otros sistemas del juego. Quiero decir, en general, el paquete fue visto como una especie de robo hacia los jugadores, quizás centrándose en jugadores menos experimentados con un nombre de este tipo.