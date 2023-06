Desfile de la moda latinoamericana en Venecia

Durante tres días, Venecia fue la capital de la moda de América Latina y acogió a diseñadores seleccionados para la segunda edición. Concierto Internacional de Moda de Venecia. Es un evento impulsado por emprendedores. antonia jeanIncluido en la programación oficial de “Le Città in Festa 2023” del Ayuntamiento de Venecia.

La intuición de esta nominación nace del deseo de crear un momento dedicado al estudio del arte latino en Europa. “Muchas veces los estilistas latinos, cuando intentan darse a conocer fuera de sus países de origen, son incluidos en proyectos que no expresan plenamente su esencia”, explica. Ay, el callejón antonia jeanEl creador del Concierto de moda se centra precisamente en los diseñadores de su historia.

Una oportunidad para hablar de América Latina



La elección de Venecia fue natural, considerando su identidad fronteriza entre diferentes influencias. Al fin y al cabo, esta es una de las razones que impulsó a Antonia a ir a la laguna hace cuatro años, para continuar con sus actividades dedicadas a la orientación de niñas y niños en República Dominicana. “Hablar con las mujeres, ir con ellas por el camino del autoconocimiento de su propio cuerpo, me permite partir con ellas -continúa Antonia Jean-, no quiero que me consideren un ejemplo, sino una aliada . Algo hay que decir. En primer lugar, mi experiencia como mujer inmigrante, nacida siempre pensando en nuevas oportunidades para difundir las tradiciones del país”.

Protagonistas de la segunda edición



Y precisamente la herencia artística de América Latina está en el corazón del Concierto de Moda: estilistas y estilistas dominan la escena con obras en vidrio, artesanía, colores y tejidos preciosos de la cultura latina. La pasarela se convierte entonces en el escenario de la ropa. Gianina Azar, la diseñadora de moda de estrellas como Beyoncé y Jennifer López, fue reconocida por Forbes como una de las mujeres más creativas del Caribe y América Latina. O para vestidos que jueguen con la geometría puertorriqueña Chanel Rivera. La estilista mexicana es una maestra del bordado hecho a mano Milagros Anjeda Con su línea Enamoramex inspirada en México y la imagen de Frida Kahlo. Estas son prendas que expresan no solo un gusto sofisticado sino también una conexión con el ideal de mujer que imagina Milagros. Como ejemplo.

Una generación de sastres



“Frida Kahlo es para mí un ejemplo de apego a la vida y a la tierra – explica Milagros Anjita – A pesar de sus giras mundiales, nunca pierde la oportunidad de presumir de México. Espero hacer lo mismo como diseñador, colaborando con artesanos locales.”.

Cuando le preguntamos qué la inspiró a elegir esta línea de trabajo, Milagros respondió que vivía en un ambiente de mujeres que dedicaron toda su vida a la costura. “Mi abuela y mi madre hacían vestidos de novia y quinceañera (Fiesta Mexicana para Quinceañeros, Ed) Pertenecer a una generación que no ha tenido cabida en los programas de emprendimiento femenino. En cambio, verlas avanzar con una idea me influyó para elegir quién quería ser como mujer, incluso antes de ser profesional, más allá de los prejuicios de que tenían que ser amas de casa a toda costa.”.

Las madres solteras aprenden una nueva profesión



Y hablando de proyectos que pueden marcar la diferencia, estilista Merrebel Gifty hermana A pesar de ser de ascendencia ghanesa y latinoamericana, fue una de las heroínas del concierto de moda. A Antonia Jean le gustó mucho la presencia de esta diseñadora, porque las colecciones de Merrebel están hechas por madres solteras que nunca han trabajado en la industria de la moda. Su sastrería nació de la idea de permitir que las mujeres aprendieran un oficio que apoyara el desarrollo de sus hijos.

“Yo misma soy hija de una madre soltera y he estado trabajando en una empresa textil desde la infancia. – él dijo Ay, el callejón Merrebel Gifty Hermana – Pensaban que me explotaban, pero en esa persecución vi una oportunidad para mi futuro. Para mí, la moda es la redención de una vida que me ha quitado tanto. Los africanos pueden venir a vuestros países en barco, eso es cierto, porque no tienen otra opción. Pero saben cómo hacerlo y quieren contribuir. Espero que las señoras de mi taller de costura sientan lo mismo hoy.”.

Construyendo un imperio de maquillaje



El Concierto de moda internacional de Venecia es un escaparate de diseñadores latinos que han conquistado audiencias en desfiles de moda, talento y visiones emprendedoras que les han permitido alcanzar el éxito internacional. Como testigo de la historia Natacha NinaUna maquilladora dominicana que ahora ha lanzado su propia marca de cosméticos en Argentina.

Natacha es licenciada en psicología, pero las horas que pasaba en el dormitorio maquillándose eran momentos de reconciliación consigo misma. Comienza observando la composición de amigos y conocidos hasta que decide convertir esa pasión en un trabajo. Desde entonces, ha construido un imperio de maquillaje verdaderamente internacional, desafiando los prejuicios de quienes pensaban que una mujer dominicana no podía triunfar en un país como Argentina.

“Mi línea de maquillaje es inclusiva, se adapta a todos los rostros y apoya el trabajo ético. – dice Natasha Nina – Mi equipo está formado principalmente por mujeres, muchas muy jóvenes, porque creo que crecen en un entorno profesional estimulante capaz de respaldar sus ambiciones. Mi marca ha evolucionado con el tiempo. Hoy puedo contar con un equipo de cuarenta personas, con las que puedo llevar al mundo mi idea del maquillaje, que no es cosa baladí ni superflua: cuando una mujer o un hombre se siente equilibrado, gracias a tu pequeña magia, puedes decir que has hecho tu revolución personal.”.

El Concerto de Moda Internationale di Venezia trajo lo mejor de la escena de la moda latina a la ciudad, y acogió conciertos y exposiciones fotográficas como Frida Kahlo promovida por Alejandra Matisse, hija de Leo Matisse, fotógrafo oficial de la artista mexicana. . Para el público del evento fue como sumergirse en una dimensión capaz de elevar el estilo de América Latina de una manera real, con impurezas europeas útiles para completar la ropa, sin ningún afán de relleno evidente.

Una nueva generación de estilistas.



Después de todo, Venecia es una ciudad de culturas que se entrecruzan, lo que puede convertirse en un punto de partida incluso para los jóvenes estilistas. marina amicusi Creó su marca mies duval Realmente inspirado en las influencias venecianas. Su línea es unisex y fue un éxito en la última Semana de la Moda de Venecia.

“Aderezo poderoso Lo que trato de expresar con mi ropa es un homenaje a eso. poder de la mujer Esto, aparte de la retórica, me empujó a embarcarme en este viaje de la moda, y no puedo esperar a ver a dónde me lleva. – concluye Marina Amichucci – Hay mujeres emprendedoras y este evento es prueba de ello. Sobre todo, pueden marcar la diferencia en los caminos de los jóvenes diseñadores.”.

***

