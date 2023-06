Sandro Orlando, México y nada más que nubes…

no tienes tiempo para charlar sandro orlando mientras maneja Rápido Bucarest En las semifinales contra un equipo más fuerte que tú en Rumania Puedes encontrarlo en el otro lado del mundo.En México, en Libertadores de Querétaro. Tras la experiencia del año pasado, esta temporada, si todo va bien, se alargará hasta finales de agosto, una bienvenida por su parte.

“Fácil con las profecías y los pronósticos, es cierto que ahora estamos primeros con Panthera, pero el 21 de agosto es el 7 de la final. En fin, me parece demasiado hablar de eso ahora. Pero todo está bien. Según algunos problemas relacionados con las jugadoras, está bien, “En realidad, estamos primeros. Una sorpresa, porque en mi opinión, Agucalientes, las Panteras femeninas son el equipo más equilibrado y sólido. Pero está bien”.

¿Cómo funciona la Liga Mexicana de Baloncesto?

“Aquí está todo muy americanizado, para bien o para mal. Por ejemplo, de un día para otro no sabes con qué equipo vas a jugar, porque en cuanto los jugadores extranjeros no rinden bien para a la semana, enseguida cambian todos: aquí juegan cuatro partidos a la semana, y por el tema de la distancia… Si tengo que viajar 300 kilómetros (es un partido muy reñido…) juegas 2 veces contra el mismo equipo, en casa o fuera, pero luego no los vuelves a encontrar en la temporada regular. Es difícil evitar lesiones. Pero los edificios están en su mayoría llenos, excepto nosotros, 2/3 mil personas todavía estamos en un promedio de 1500-1600. Tal vez ahora que estamos en cabeza volveremos al nivel del año pasado”.

¿Qué tamaño de juego es este?

“Obviamente, es muy estadounidense. Corremos mucho, jugamos 90 puntos o más. Si sucede que se van dos o tres jugadores, trata de jugar a la defensiva: mantuvimos a los oponentes en 60 puntos y ganamos dos juegos. Los jugadores extranjeros son bueno, sabemos mucho de ellos y los vemos en Italia también. .Panteras tengo Vitola y estoy en Equipo Madeleine Carrick, Marcia Dagliamento… por nombrar algunas”

¿Cómo es el tagliamento?

“En gran forma. El ambiente aquí es realmente caluroso, la multitud está caliente, se divierte, juega bien, siempre anota, anima a la multitud y se toma selfies, sonríe. Ya es un encanto, inmediatamente cayó en el estado de ánimo de la el lugar y la comunidad. Ampliado hasta final de temporada. Estoy contento de que haya venido con dos meses de contrato”.

Volviendo a los nombres extranjeros, nombres interesantes…

“Claro que sí. Muchos son jugadores de nuestro radar o circuitos habituales, porque pueden haber construido una carrera sólida en las ligas sudamericanas. En ese sentido, la liga mexicana es muy dinámica, quiere crecer bien y es mejor en En términos de nivel técnico, ¿ahora hay lugar para que jueguen las mismas jugadoras? “Llaman para saber, mientras que hasta hace poco tú jugabas. Para convencerlos. Tener un equipo de hombres en los clubes de mujeres también es muy importante porque esas personas puede venir al estadio a ver dos partidos con un abono”.

En el equipo de Sandro Orlando – Fue el último entrenador italiano en ganar la Copa de Europa en 2008 con el equipo italiano Schio. – Hay mas Feyonda FitzgeraldVisto en Vicarano, El tiempo Linda, María Benson, Estefanía Kostovich (el más largo que viene a Italia en dos meses) y muchos jugadores mexicanos. “Lo encontré mucho mejor que el año pasado.e” añade el entrenador de Kavriako.

¿Qué ciudad es Querétaro?

“Es un lugar muy tranquilo. Estamos a 1800 kilómetros sobre el nivel del mar, por lo que no hace demasiado calor. La ciudad es rica porque está llena de fábricas y fábricas y es muy tranquila. Una ciudad con mucha presencia policial, pero eso no es nada comparado con otros lugares a los que vamos a jugar: en algunos lugares “por la noche. Esto se explica porque las ciudades del norte del país están en la vía de Narcos, mientras que las ciudades del centro sur (Querétaro está en el centro de un gran país centroamericano, ed) son como nosotros. Mucho menos. Hay pasión y gran profesionalismo. En cada entrenamiento tengo dos fisioterapeutas al servicio de la mujer, por mencionar algunas. Mi GM aún no tiene 30 años, la El presidente tiene 28 años, ambos son graduados estadounidenses, mentalidad dinámica y conocimiento del juego.No vemos al dueño del club porque tiene su propio negocio. Realmente extraño el océano, pero no se puede tener todo”.