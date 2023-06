Diego Rivera y su sueño precolombino

Todo comenzó en 1941. Al regresar de San Francisco, Diego Rivera comienza a dar forma a su sueño. En Pedregal de San Ángel, una maravillosa zona al sur de la Ciudad de México, él y Frida Kahlo compraron un terreno con la idea de construir allí una finca. Pero Diego ya estaba en su propia imaginación. Anahualli, no solo un museo que alberga una ya impresionante colección de arte precolombino, sino una verdadera ciudad de las artes. Pedregal es un lugar casi magnético: un paisaje volcánico que apareció tras la erupción del volcán Xitle en el año 400 a.C.‘Anahualí Casi parece una puerta entre el presente y el inframundo.

Hace dos años, en medio de la pandemia, obras de ampliación y remodelación Anahualli, Museo Diego Rivera en la Ciudad de México. Esta intervención fue firmada por Mauricio Rocha Iterbait, nacido en 1965, uno de los arquitectos más prestigiosos y conocidos del país norteamericano. Entre los muchos premios recibidos por este proyecto, el Instituto de Tecnología de Illinois (IIT) entregó el Premio Mies Crown Hall América el pasado mes de marzo. En Treviso conocimos a Mauricio Rocha, invitado de la Fundación Benetton de Estudios Naturales que pasó dos días sumergiéndose en la arquitectura mexicana.

El proyecto tenía dos grandes reservas con las que lidiar: el legado de Diego Rivera y un lugar especial como Petregal…

Siempre he conocido este lugar. El edificio de Diego Rivera es realmente extraño y sorprendente, una especie de loca representación de México y la historia prehispánica, una especie de pirámide, una construcción tan ecléctica que algunos la consideran el primer edificio modernista del país. Tenía que entender la lógica de este lugar, la visión de Rivera, a partir de un conjunto de pistas: por ejemplo, la plaza que parece casi sumergida y los pequeños edificios que la rodean siempre me llamaron la atención. Quedó inconclusa: Diego Rivera murió en 1957, y la construcción de la pirámide ni siquiera estaba terminada. La hija Ruth y Juan O’Gorman continuaron el trabajo hasta 1964, aunque el sueño del maestro no pudo realizarse del todo.

¿Qué imaginó Diego Rivera?

Tenía en mente una “Ciudad de las Artes”, un lugar vibrante con talleres de artes visuales, ciencia y danza abiertos a todos. Durante ese tiempo pudieron construir edificios de oficinas y administrativos y salas de exposiciones. Cuando abrieron el concurso ahora, para ampliar los espacios para los laboratorios y para la colección prehispánica más grande, estamos hablando de cincuenta mil piezas.

¿Cómo se las arregló para acumular una colección tan grande?

Fue muy fácil en ese momento. Los agricultores que llegaron a la Ciudad de México vendieron muchos de los artefactos que encontraron en el campo. En un momento en que los coleccionistas mexicanos, norteamericanos y europeos se enfocaban más en el mundo azteca y maya y menos en las regiones de Colima o Jalisco, compró miles, especialmente de Occidente. Es interesante cómo Rivera estaba obsesionado con la idea de acumulación más que de selección o catalogación: era un archivo abierto muy ligado a su visión cosmológica.

¿Así que, cuál es el plan?

Diseñé el segundo patio, una especie de plaza “ligera”, a partir del primer patio hundido existente, tratándolo como una plaza “dura”, tomando sugerencias de arquitectura prehispánica con diseño y gusto contemporáneo. Lo importante es que todas las intervenciones puedan flotar sobre el paisaje, utilizando piedra volcánica para construcciones como los edificios de la ciudad universitaria, la misma pirámide de Rivera y las casas del barrio residencial Jardín del Petregal. Por el gran arquitecto Louis Paragon. Sobre todo, me interesaba la cuestión de la existencia ecológica, una especie de biopsia de lo que alguna vez fue este paisaje. Por lo tanto, los edificios “flotantes”, como los barcos, se levantan del suelo y no afectan el paisaje circundante. El segundo patio está a nivel del suelo y se eleva en el lugar: los dos patios se convierten en un equilibrio de alto y bajo, positivo y negativo. Los edificios están hechos de hormigón y piedra, con un juego de luces y ventanas y una breve interpretación del tema de Rivera hasta el final.

Una transición de pasado y presente…

Sí, creo que hay que leer preexistente con su reinterpretación. Ese siempre fue mi destino. Creo que la lección de Carlo Scarpa me salvó del posmodernismo: comprender el pasado y respetar la sensibilidad del presente, imaginar un nuevo lugar, una atracción diferente, un nuevo manejo de la luz y sobre todo un vínculo con el paisaje.

Uno se pregunta qué significa construir un museo hoy en día, ¿usted qué piensa?

La sensibilidad ha cambiado. La historia, la cultura y el ecosistema deben estar integrados. El objetivo era abrir la colección aquí y dar nueva vida al espacio. Por encima de todo, la visión de Rivera se centró en los laboratorios y la producción de arte para crear conciencia social a través del arte. A diferencia de un museo tradicional, que conserva y exhibe, se invita a los visitantes a quedarse adentro y crear, no solo los espacios interiores, sino también el sistema de arcadas y patios que diseñamos, para aprovechar lo bueno. Clima de la ciudad.

Frida y Diego Fábrica Internacional de Logos y Marketing. ¿Cuál es el legado menos real en México?

No creo que ninguno de los dos fuera consciente del impacto que habían construido en torno a su imagen, especialmente porque se montó un fenómeno real en Frida. Creo que la imagen construida sobre ella no hace justicia a la profundidad de su obra y la íntima relación con sus obras. Diego es una presencia que también ocupa un espacio político. Me recuerdan la gran conmoción cultural que vivió México después de la guerra. Arte, cine, arquitectura, posibilidades económicas gracias al petróleo, sensación de poder hacer grandes cosas.

Ahora se habla de una “cuarta transición”, una temporada de reformas radicales por la que ha apostado el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo). Y, sin embargo, parece una promesa y una gran contradicción en los términos…

En el imaginario colectivo, el quiebre electoral de 2018 con el viejo sistema alimentó grandes expectativas más allá de Amlo. Sí, se invierten muchas obras públicas, los lugares culturales, los centros deportivos están en zonas muy apartadas, mientras que los museos y las instituciones culturales no se apoyan mucho. Se siente una gran energía, el mundo cultural produce mucho y dice una voz que realmente juega el papel de conciencia crítica. Siempre he sostenido que es la sociedad civil la que construye una nación y no el gobierno de turno.

Al presidente, como a todos los hombres en el poder, le preocupa este aluvión constante de críticas, una sociedad civil que en gran medida votó por él pero que también es su principal enemigo. Entonces me parece importante que esta fuerza civil resista y crezca al punto de cuestionar la autoridad. Todo esto hace que el país sea más interesante, animado y atractivo.